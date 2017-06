Les copains d'abord chantent l'été sur France 2

Après New York, La Rochelle, Tignes et la Corse, les Copains d’Abord reviennent sur France 2 pour une nouvelle soirée pleine de bonne humeur

Autour de Shy'm et Antoine Duléry, une joyeuse bande d'artistes se retrouve pour chanter les plus grands tubes de l'été : Shy’m, Amir, Kids United, Julien Doré, Los del Rio, Yannick, Chico et The Gypsies, Raft, Michel Fugain, Claudio Capéo, Alma, Vianney, Benjamin Biolay, Slimane, Joyce Jonathan, Amadou et Mariam, Vitaa, Arcadian, Sophie Tapie, Anaïs Delva, Lartiste et Awa Imani, Mat Bastard, Julie Zenatti, Nawel Ben Kraiem et Elisa Tovatti

Enregistrée au Casino de Paris, cette soirée nous promet de la bonne humeur, du soleil et une belle ambiance de fête !