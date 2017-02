Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine en concert à Montebourg

Lundi 27 mars 2017 à 20h30, les "Cordes et Voix Magiques d’Ukraine" sont en concert en l’église Saint-Jacques de Montebourg dans la Manche.

Le récital “Cordes et Voix Magiques d’Ukraine” est donné par un ensemble de 6 jeunes femmes sous la direction de Dmytro Hub’jak. Vêtus de costumes traditionnels colorés, l’ensemble chante en s'accompagnant d'un instrument traditionnel ukrainien : la Bandoura. Avec ses 65 cordes, cet instrument ancien, typique de la culture ukrainienne a un son qui rappelle celui de la harpe. Le répertoire des "Cordes et Voix Magiques d’Ukraine" est composé de chants classiques, traditionnels et religieux.

Les voix pures et puissantes des artistes accompagnées par le son chaleureux de la bandoura résonneront dans le cœur de l’église Saint-Jacques de Montebourg lundi 27 mars 2017 à partir de 20h30.

Réservations recommandées auprès du bureau du tourisme de Montebourg. Tel : 02 33 41 15 73. Vente de billets à l’entrée de l’église à partir de 20h00. Tarifs: 16€ gratuit pour les moins de 12ans.

