Les Côtes d'Armor dans "Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5

France Bleu vous fait découvrir la saison 4 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h50 sur France 5.

Dimanche 9 juillet à 20h50 sur France 5

LES CÔTES D'ARMOR : De la côte d'émeraude à l'île de Bréhat

C'est en Côtes d'Armor, un territoire qui vit au rythme d'un littoral sauvage enchanteur et d'un arrière pays riche d'une multitude de trésors cachés, que nous propose ce nouvel épisode des "100 lieux qu'il faut voir".

Au programme, entre autres, une curiosité géologique : les côtes de granit rose et du Goëlo. Rochers qui semblent avoir été sculptés et qui donnent au lieu un petit air de ... Seychelles ! Sur l'île aux moines, on peut observer les importantes colonies d'oiseaux marins, tandis que l'île de Bréhat, surnommée à juste titre l'île aux fleurs, est un enchantement pour les amoureux de la nature et la magnifique abbaye de Beauport séduit autant par son architecture que par ses jardins à la beauté intemporelle.

Cette découverte perce également les secrets du château de la Hunaudaye, symbole de la puissance des Ducs de Bretagne, ou du fort La Latte, un site d'exception où fut tourné, dans les années 50, le film "Les Vikings" avec Kirk Douglas.

Rediffusion samedi 15 juillet

