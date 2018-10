Les bonnes idées de la semaine

Une exposition sur les épices, de l'impro, et une fête médiévale dans un labyrinthe, voilà pour les bonnes idées de la semaine.

Le labyrinthe de Merville

Samedi et dimanche prenez rendez-vous pour les 5èmes médiévales du labyrinthe de Merville

Ces festivités mettent à l’honneur la période du XIVe siècle avec des reconstitutions et animations historiques : mobilier, ateliers et costumes du Moyen Âge. La compagnie Mesnie de Barbazan propose de découvrir le quotidien d’un village médiéval et son campement de plusieurs tentes de chevaliers. La troupe composée d’une vingtaine de personnes rythme ces deux journées de fêtes avec des démonstrations de combats typiques, et plusieurs ateliers :

nouveauté : le travail d’un artisan frappeur de pièces

présentation de la vie de l’homme d’armes : combats à l’épée, lance, bouclier et armures, tir à l’arc et arbalète

la cuisine pour les repas de la troupe sera installée près d’un grand auvent

un haubergier (l’artisan qui fabrique les cottes de maille)

un atelier de couture

Bref, rendez vous en Haute-Garonne à Merville.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La brique rouge

Imaginez un spectacle sans texte défini, ou le talent des interprètes est également celui des auteurs car ce sont les mêmes. Et en temps réel.

Oui c'est de l'impro, et oui le prochain cabaret d'impro vous attends à la Brique Rouge à Toulouse samedi à 21h30 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exposition Les Epices

Direction la médiathèque de Mondonville pour y savourer jusqu'au 6 novembre une exposition tout simplement baptisée Les épices !

Cette exposition aux chaudes couleurs exotiques réveille dans notre mémoire collective des parfums et des saveurs venues de contrées lointaines aux traditions culinaires et médicinales ancestrales : l’Inde, le Tibet, l’Afrique, les Antilles, l’Asie…

Tout au long de ce voyage olfactif et gustatif, vous découvrirez à travers l’histoire des épices, les multiples facettes de cette substance végétale : botanique, étymologique, diététique, thérapeutique, culturelle…

Exposition les épices

Les secrets du curry, du curcuma, du cumin, de la coriandre, du safran et de tant d’autres saveurs aromatiques n’auront bientôt pour vous plus de mystères et vous donneront, nous l’espérons, des idées pour concocter de nouvelles recettes ô combien épicées !

Bref : direction la médiathèque de Mondonville, la Haute-Garonne vous invite jusqu'au 6 novembre à découvrir Les Epices.