Le Restaurant Le Vulcano à Hoerdt cuisine vos envies depuis maintenant 20 ans, une cuisine du monde avec des produits régionaux et comme éxigence : la qualité des produits.

Vous pouvez y déguster en entrée, une pizza blanche accompagnée d’une assiette de Jambon de Parme ou encore une tarte flambée le soir, avec un lit de crème maison dont la recette reste bien gardée, une pâte au levain et surtout un mélange de lards fumé, paré et coupé comme le veut la vieille tradition Hoerdtoise.

Cordon bleu de veau Sauce crème minute champignons frais © Radio France - Nadine Dehaye

Pour satisfaire les carnivores un faux filet Charolais ou Limousin accompagné des ses légumes de saison et une des sauces réalisées minutes et maison.

Un cordon bleu de veau qui a su faire leur renommé au delà des frontières de l’Alsace.

Vacherin aux 3 parfums et son caramel au beurre salé © Radio France - Nadine Dehaye

Le Vulcano..! © Radio France - Nadine Dehaye

Pizzas à la Sicilienne avec sa pâte alvéolée, sa sauce tomate maison et dont la pulpe de tomate provient uniquement d’Italie.

Pour celles et ceux qui font attention à leur ligne, des salades, comme la salade du Chef et son poulet mariné doré et croustillant.

Côté suggestions, Involtini d’aubergine, Saltimbocca de Veau, bouchées à la Reine !

Pour le dessert, les plus gourmands se retrouveront assis derrière le fameux café gourmand, et les plus traditionnels prendront plutôt une dame blanche avec sa ganache « maison » au chocolat provenant du commerce équitable.

Un Couscous Royal est proposé tous les 3èmes vendredis du mois en hiver,

Mais aussi des soirées Libanaises et possibilités pour tous les groupes désirant un menu de venir à la découverte de ce rendez vous des gastronomes.

Contacter le 03.88.68.10.10 pour réserver

Vos impressions et un Like sur la Page Facebook @LeVulcano !

Restaurant Le Vulcano, 20 rue de la République à Hoerdt