COKOON

6, rue du Faubourg de Pierre

STRASBOURG.

Tél : 09 83 60 09 15

Port : 07 86 43 50 38

Entre Palais de Justice et Place des Halles, le restaurant COKOON accueille les gourmets, pressés ou non, pour le service du déjeuner, du lundi au vendredi.

Soirs et week-ends il est possible de privatiser le restaurant et concocter " sur mesure " un afterwork, un pot de thèse, une réunion d’entreprise, d’association, un pot de départ, une soirée anniversaire, mariage ou tout évènement festif !

On se fait plaisir ! © Radio France - Nadine Dehaye

Le COKOON privilégie les produits frais, labélisés, le plus souvent issus de l’agriculture raisonnée ou biologique, dans le respect d’une vision responsable de la restauration pour limiter l’impact environnemental tout en éveillant la curiosité gustative et le ravissement des papilles.

Tout étant fait maison, la carte est réduite, mais renouvelée toutes les semaines et comporte toujours un poisson, une viande et un végétarien.

Le bonheur dans l'assiette. © Radio France - Nadine Dehaye

Certains « plats signature », plébiscités par les habitués, reviennent régulièrement, tels que les gambas à la thaï, le carpaccio de la cheffe, la tarte au fromage blanc sans cuisson…

Diététique et qualité. © Radio France - Nadine Dehaye

Quant aux prix ils sont tout doux, le COKOON proposant son plat du jour à 10 €, ses suggestions dans une fourchette de 15 à 25 €. et ses desserts et café gourmet à 8 €., ainsi que toute une gamme de vins au verre s’échelonnant de 4 à 6 €.

Bienvenue à table. © Radio France - Nadine Dehaye

Le restaurant accueille une cinquantaine de couverts dans un cadre sobre, égayé par des expositions de photos ou de toiles, dont le sujet change selon les saisons.

On y est reçu comme des amis par une petite équipe attentive pour faire de chaque visite un vrai moment de détente gourmande.

Le rendez vous des gourmets. © Radio France - Nadine Dehaye

http://www\.cokoon\-strasbourg\.com

cokoon.strasbourg@gmail.com