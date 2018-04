Sylvie et Pascal Dumoulin © Radio France - Nadine Dehaye

Après les grandes bouteilles familiales, Le Labo Du Moulin décline ses kéfirs en petites bouteilles individuelles et nomades. Elles se veulent joyeuses, énergiques et toujours Bio, 100% naturelles, colorées et vivantes.

2 ans déjà que l'aventure a commencée ! Et elle continue de plus belle !

Aux côtés de Sylvie Dumoulin la Gérante du Labo Du Moulin :

Pascal son mari conseillé scientifique et homme de production,

Christian frère de Sylvie infographiste auteur des belles étiquettes et logos.

Aurélien jeune Parisien, responsable marketing dans un grand groupe agroalimentaire pour une cohérence entre son engagement personnel et son activité professionnelle.

Made in Alsace ! © Radio France

Des valeurs fortes : authenticité et bien-être.

La production artisanale se déroule :

A la maison, dans un petit laboratoire de Bischwiller,

pour la fermentation, le conditionnement et la vente.

Le petit labo deviendra grand si les petites bouteilles rencontrent le succès souhaité.

Sylvie Dumoulin met tout son cœur dans ces petites bouteilles, espérant que le kéfir et ses bienfaits puissent enfin être connus de tous les Alsaciens et bientôt des Parisiens.

Grâce à la vente de ses kéfirs, Sylvie donne des informations nutrition-santé sur chaque salon auquel elle participe. Le prochain salon est ce week-end , samedi 21 et dimanche 22 de 10 à 19h au foyer sainte barde de Sélestat .

Mais aussi une conférence lors de la semaine "portez-vous bien", à la médiathèque de Schweighouse, samedi 12 mai,

Le 19 mai la journée porte ouverte des jardins de Gaïa à Wittisheim, fournisseur pour le thé vert et la menthe équitable et bio.

Les Kiff'it, petite ou grande bouteille, sont distribués par Scot la cigogne, grossiste en produit bio, et se retrouvent dans les bons magasins bio d'Alsace .

Pour découvrir les produits et rencontrer Sylvie à Bischwiller, rendez vous les samedis après-midi hors salons.

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet KIFFIT.FR , et sur Facebook !

lelabodumoulin@gmail.com