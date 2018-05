Extraordinaire, le style d'un photographe, peintre de formation. © Radio France - DEHAYE

C’est sous la bannière ZIPH-KING, improbable mélange de ses racines scandinave, slave, et française, que l’artiste hisse la grande voile de l’aventure photographique en 2010.

Et c’est un retour aux sources. Parce que jadis, c’est peintre qu’il ambitionnait de devenir. Après une parenthèse de quinze années en publicité comme créatif et directeur artistique l’appel du large l’a rattrapé. Sur cette même crique ou il avait déposé ses pinceaux et ses tubes de peinture le voilà maintenant muni d’un boitier numérique. Départ à zéro. L’ivresse retrouvée, celle du grand large, de la page blanche et de la bohème. Les premières commandes tombent.

Ambiance ... © Radio France - DEHAYE

Des mises en scène, des fresques pour hôtels, salons, boutiques et autres bibliothèques. Et puis les très picturaux portraits. De duchesses, d’artistes, de naufragés, de politiciens, de beautés et de voisins. Invariablement des rencontres qui l’ont conforté dans l’idée qu'il avait trouvé sa place et accomplit l’un de ses rêves : poursuivre l’irrationnel du portrait :

Des peintures...ou des photos...devinez © Radio France - DEHAYE

« Le portrait. La voilà la raison pour laquelle j’ai décidé de quitter un « vrai travail » pour m’engager sur les routes de la bohème. Le portrait c’est de l’alchimie. Un mélange de technique et de spéculation. De la lumière pour capter le palpitant. Un processus qui n’aboutira jamais à une certitude, et c’est bien là la beauté de l’exercice. Tenter de figer la coquetterie d’un soupir c’est déjà beau. J’aime les portraits qui oscillent entre l’attente et le déclenchement d’un événement, ces quelques secondes sans nom ou l’âme bascule de la renaissance au baroque »

Des oeuvres d'art © Radio France - DEHAYE

Aujourd’hui son style unique est en train de trouver écho dans la caisse de résonnance artistique d’un cercle grandissant de passionnés et d’amateurs qui suivent ses nouveaux tableaux photographiques, entre baroque et rococo, des mises en scènes et des paysages proposés en tirages très limités. Une bonne partie de son travail est à découvrir sur le site www.ziph-king.com ou sur sa page facebook: ziph-king. C’est avec sa très dandyesque déférence qu’il se fera un plaisir d’y discuter bohème et de répondre à toutes vos demandes. Ahoy et bonne découverte !

Découvrir un artiste, un style.... © Radio France - DEHAYE

www.ziph-king.com

facebook : Ziph-King

Instagram : ZIPHKIN