BIOSAINE CUISINE, jeune entreprise située à Wingen dans l’Alsace du Nord, créé par Marina Billmann en 2015, Chef cuisinier et Naturopathe, propose des encas salés et sucrés de « qualité crue », s’inspirant de la RAWFOOD, la cuisine crue.

La Rawfood a pour but de laisser les aliments le plus proche possible de leur état naturel, en les CRUsinant à une température inférieure à 42°C. Ce procédé permet de préserver le goût et les enzymes, tout en augmentant les qualités nutritionnelles de la nourriture.

Après des études de gestion, Marina Billmann décide de se consacrer à sa passion, la cuisine. Elle passe 7 ans dans les cuisines de grands restaurants gastronomiques, 2 et 3 étoiles. Notamment à Veyrier du Lac, chez Marc Veyrat, où elle apprend à cuisiner les plantes sauvages. Et également chez Christophe Bacquié, Meilleur ouvrier de France (MOF), en Corse et au Castellet, avec qui elle parfait ses techniques culinaires puis elle se forme à la RAWFOOD, cuisine crue.

En parallèle, Marina se forme à la naturopathie pour mieux lier alimentation saine et cuisine gourmande. Elle en est désormais convaincue : notre santé et notre vitalité sont dans la richesse du végétal. Forte de son expérience professionnelle et de ses convictions, Marina Billmann dispense aujourd’hui des cours de Crusine et Cuisine Végétales, sans gluten, au sein de son atelier BIOSAINE CUISINE et des cours en vidéo en ligne.

Dans son atelier d’Alsace du Nord, elle confectionne également une gamme Bio, naturellement sans gluten et Vegan, d’encas salés et sucrés de « qualité crue », pour des apports nutritifs intenses.

, BIOSAINE CUISINE réalise de savoureux encas salés et apéritifs sans huile et des encas sucrés et petits déjeuners sans sucre ajouté, réalisés avec des graines pré-germées puis déshydratés à 40°C, sans cuisson. Toutes les graines utilisées sont pré-germées afin d'augmenter la quantité de micronutriments et d’enzymes présents dans les graines. Ce procédé facilite la digestion et permet une absorption plus rapide des nutriments. Découvrez,

les chips de chou kale Nature, Moutarde-oignon et Epicé doux, réalisées sans friture, déshydratés à 40°C. Le chou kale est considéré comme un superaliment de part sa richesse en nutriment, à déguster à l’apéritif, en encas salé…

les STIKCHOU, délicieux stiks à la choucroute, à déguster seul, à tremper dans une sauce…

les Kroq’graines cajun et épicé doux, à déguster seul, ou à parsemer sur vos plats…

les Krunola, muesli croustillant Pomme Noisette et Cacao cru Banane, pour vos encas salés et petits-déjeuners plein de vitalité…

et dernière nouveauté, les Krusti’Koeurs Carotte Paprika, crackers en forme de « Koeur » pour déguster de l’Amour et également offrir de l’amour à kroquer…

Retrouvez-les en magasins bio en Alsace, découvrez les de points de vente sur https://biosaine-cuisine.fr/points-de-vente-2/ et commander également sur la boutique en ligne sur : https://biosaine-cuisine.fr/shop/.