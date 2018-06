À la carte, des assiettes pleines de peps, des mezzés chauds et froids qui se partagent ou pas. Une cuisine homemade, contemporaine et réconfortante à base de produits frais : Houmous avec tahina (la purée de sésame), pois chiches et cumin ou sa variation colorée à la betterave, patate douce ou choux-fleur au four, arrosés de zaatar, pistou et tahina, polenta croustillante aux herbes, poulet au citron, shawarma d’agneau à l’origan, féta marinée au miel et au thym, Baba Ganoush (caviar d’aubergines, sésame et ail rose), falafels aux herbes fraÎches, authentique salade grecque pêle-mêlant feta, olives de Kalamata, tomates, concombre, origan et oignons rouges.

Le Tzatzi © Radio France - DEHAYE

Dans tous ces plats, on retrouve ainsi un subtil mélange de saveurs relevées de nombreux épices méditerranéens et orientaux. Le four à pain, qui domine la salle, laisse échapper les effluves chauds et parfumés des pides (Galettes de pâte à pain, d’origine turque et de forme ovales et allongées, elles sont garnies de viande hachée, de légumes ou de fromage).

Quelques gourmandises pour finir : Crémeux chocolat, salade d’orange à la cannelle, baklavas aux noix et au miel, glace amande aux olives de Kalamata confites, gâteau croustillant au citron et l’irrésistible riz au lait à la pistache.

le Tzatzi © Radio France - DEHAYE

La carte des boissons et des cocktails spécialement imaginées pour ce lieu, à la fois originale et résolument contemporaine et elle aussi inspirée de l’Orient : la très rafraichissante limonana (citronnade maison), le thé glacé à la grenade, le grand verre de vin blanc à la pulpe de melon, l’inimitable Skinos (liqueur grecque de l’ile de Chios), L’Orange Smash : (rhum infusé au pignons de pin, fleur d’oranger et eau gazeuse), le Drunken Cucumber (gin infusé au graines de coriandre, concombre et eau gazeuse), l’Apple Fly (Ouzo, jus de pommes trouble et gingembre) et l’incontournable mojito à la grenade.Coté ambiance, la décoration de Tzatzi, signée par le designer et décorateur P. Claude Drach, associe subtilement, à l’instar des pays méditerranéens, tradition et modernité en se jouant des clivages pouvant les opposer.

l'équipe du Tzatzi © Radio France - DEHAYE

Nourri d’influences et de discrètes références orientales, le lieu est baigné par une douce lumière accentuée par une enveloppe claire et neutre, au sein de laquelle les couleurs s’étalent en aplats ou éclatent en touches fraîches et pétillantes.

Au plafond, de larges coupons de tissus colorés semblent protéger la salle des chaleurs méditerranéennes.

Au sol des carreaux atypiques aux accents surannés paraissent évoquer un faste passé. Habillés de faïences sobres et colorées, les murs, ceinturent le local de manière traditionnelle, ponctués seulement de temps à autre par un rameau d’olivier

Au centre, deux comptoirs de facture plus contemporaine font la part belle à des matériaux nobles, soulignés de manière systématique par un laiton très présent et des rondeurs généreuses qui font écho au dôme du four. Les verres colorés et fumés des suspensions répondent aux bonbonnes et dame-jeanne couronnées de végétation. Le mobilier pimpant essaime et réveille l'ensemble pour une atmosphère vive, fraîche et actuelle. Bon voyage !

Contact presse : Gilles Egloff - 06 34 42 76 34 gilles.egloff@diabolo-poivre.com -

TZATZI 1 rue de la Demi-lune - 67000 Strasbourg tél : 03.88.14.08.08 tzatzi.fr