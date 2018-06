Tomber dans les perles, par hasard, un jour de printemps 2004, presque comme un coup de foudre, voilà ce qui lui est arrivé. Fascinée devant des milliers de perles, en observant cette mosaÏque de couleurs, de formes et de textures, Aniki décide de collectionner des perles de toutes formes et matières, pour retrouver un peu cette mosaïque chez elle et pouvoir réfléchir aux possibilités de réaliser quelques bijoux.

ANIKI © Radio France - DEHAYE

L'année d'après, un voyage initiatique au Vietnam, la transporte dans une autre culture, inconnue jusqu'à ce jour et là, à nouveau un coup de coeur pour ce pays, puis pour l'Asie en général.

ANIKI © Radio France - DEHAYE

Durant ce premier séjour, elle a découvert Saigon et ses nombreux quartiers, notamment le quartier chinois, un marché immense, l'artisanat singulier et surtout un nouveau monde de perles en céramique, en corne, en jade, en pierres semi- précieuses, en bambou,...Elle avait trouvé un nouveau vivier incroyable dans sa quête des perles.

ANIKI © Radio France - DEHAYE

Petit à petit, en cherchant des trésors de perles en Asie, aux puces, chez les marchands,sa collection de perles s'est beaucoup étoffée.

ANIKI © Radio France - DEHAYE

En 2008, une nouvelle étape dans la création de bijoux s'est révélée, liée au fait de faire et créer des perles soi même. Car ses bijoux étaient réalisés jusqu'à cette année uniquement avec des assemblages de perles chinées partout.

Aniki a découvert l'argile polymère, sorte de pâte à modeler, matériau aux possibilités créatives infinies et aux résultats très surprenants, à condition de maîtriser les techniques.

ANIKI © Radio France - DEHAYE

Aussi, pour mieux utiliser ce matériau, elle a participé à des stages en 2010 et 2011 pour apprendre les bases des techniques et se perfectionner avec cette matière si particulière qui se travaille un peu comme la terre, travail de l'argile soit en modelage manuel soit avec des outils et aux résultats proches de la céramique.

Depuis ces stages et un travail régulier et progressif de l'argile polymère, son savoir-faire s'est développé, lui a donné de nouvelles idées et ouvert le champs des possibilités créatives.

ANIKI © Radio France - DEHAYE

INSPIRATIONS ASIATIQUES :

Initialement, ses premières créations de bijoux ont été réalisées avec des perles ramenées d'Asie et chinées chez les marchands. Des bijoux un peu ethniques, asiatiques avec aussi des assemblages de perles et autres matériaux détournés (pampilles, tissus, médaillons,..)

ANIKI © Radio France - DEHAYE

Chaque année, Aniki effectue un voyage dans un pays d'Asie et elle ressent des impressions différentes dans chaque pays visité : le Vietnam, en premier, puis l'Inde notamment le Rajasthan, la ville de Hong Kong et enfin la Chine avec la ville de Shanghai.

ANIKI © Radio France - DEHAYE

Chaque voyage l'a transporté, dans son atmosphère, dans sa culture, sa population et ses traditions, l'inspiration des bijoux créés est singulière dans chacun des pays. Les perles achetées ne sont pas les mêmes en Inde ou en Chine.