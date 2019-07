Les courses hippiques de Vitteaux dimanche 07 juillet 2019, un évenement France Bleu Bourgogne

Un rendez-vous hippique à ne pas manquer , pour turfistes et tout public !

À Marcilly-Dracy près de Vitteaux, se trouve l'unique hippodrome de Côte-d'Or et un des plus grands de Bourgogne : « le Pôle Hippique de l'Auxois ». Deux courses hippiques s'y tiennent chaque année, la première en juillet et la seconde pendant le mois d'août. A ces occasions, un programme mixte de 8 courses de galop et de trot se déroule. Grâce à ses aménagements modernes, cette piste attire près de 1 500 spectateurs lors de chaque événement, qui tentent leur chance aux guichets du pari mutuel