Les Courses "Mère Denis" le 8 juillet à Barneville-Carteret

Samedi 8 Juillet 2017 à Barneville-Carteret sur la Côte des Isles dans la Manche est donné le départ de la 7ème édition des courses "Mère Denis". Pour courir ou marcher au cœur des paysages sauvages du Cotentin, choisissez votre parcours.

Au programme des Courses "Mère Denis" 2017 :

Trail "Mère Denis" de 22kms au départ de la place centrale de Portbail à 14h00.

Le transport des coureurs sera assuré gratuitement de la gare de Carteret jusqu’à Portbail, par le train touristique du Cotentin : départ à 12h30 de Carteret. L'épreuve "La Mère Denis" est inscrite au Challenge 2017 des Trail Tour de Normandie.

Course Nature " Les Lavandières " de 12kms au départ du port de pêche de Carteret à 14h00.

Course Nature " Les Buandières " de 6kms au départ du port de pêche de Carteret à 14h00.

Marche en allure libre de 10kms, départ à 9h30 du Terre-plein du port de pêche de Carteret.

Les arrivées des courses Nature et de la marche se font sur port de pêche de Carteret.

Les Courses "Mère Denis", des parcours pour découvrir les paysages de la Côte des Isles dans la Manche

Les courses enfants au départ sur le terre-plein du port de Carteret à 11h00:

Course 1 (enfants nés entre 2008 et 2011) : 800m

Course 2 (enfants nés entre 2005 et 2007) : 1,3 km

Course 3 (enfants nés entre 2002 et 2004) : 1,8 km

Les Courses "Mère Denis" 2017 en pratique :

Les différentes épreuves sont ouvertes à tous, hommes et femmes, licenciés FFA et non licenciés dans la limite du nombre maximum de participants autorisé sur chaque course.

A noter : Pour participer aux épreuves des 6, 12 et 22 km la présentation d’une licence sportive ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme ou de la course à pied est obligatoire. Pensez-y !

Des postes de ravitaillement sont disposés le long des parcours ainsi que sur la ligne d’arrivée. Le retrait des dossards se fera le jour même à partir de 09h00 sur le terre-plein du port de pêche de Carteret.

Les droits d'engagement : Les Buandières : 6€ + 0,52€ de frais de gestion / Les Lavandières : 8€ + 0.56€ de frais de gestion (+2 € le jour de la course) / La Mère Denis : 12€ + 0.67€ de frais de gestion (+2 € le jour de la course)

Les pré-inscriptions se font avant le 8 juillet ICI.

Pour les courses enfants (participation 1€) et la marche à allure libre (participation 5€), les inscriptions s’effectueront le jour même sur le terre-plein du port de pêche de Carteret.

Les Courses "Mère Denis" sont organisées par l'association "Courir Ensemble en Côte des Isles". Cette association a pour seul but de se retrouver chaque semaine entre coureurs à pied et marcheurs dans une ambiance conviviale. Contactez l'association sur leur site : Courir Ensemble en Côte des Isles ou au 06 82 59 13 16 et 06 84 89 17 06