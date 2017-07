Les critiques du OFF par Judith Caceres et Matthieu Limongi

Retrouvez toutes les critiques du OFF.

"L'avenir dure longtemps" au Théâtre des Doms, du 6 au 26

Adapté du récit autobiographique de Louis Althusser, « L’Avenir dure longtemps » s’immisce au cœur des pensées de l’auteur. Un dimanche de novembre, celui-ci tue sa femme. Mais profondément atteint de démence, la justice lui reconnait un non-lieu et ce dernier se voit dès lors interné. Brillamment interprété par Angelo Bison, le récit immerge le spectateur dans les pensées grandement tourmentées d’un auteur que l’on a privé d’explications. Entre psychose, questionnements identitaires et folies brutes, la pièce dévoile toutes les angoisses et les obsessions d’un homme profondément touché.

Une introspection bouleversante sublimée par un jeu d’acteur et un charisme remarquable. Angelo Bison est seul, assis sur un tabouret. Nul besoin d’un décor plus garni, car l’intensité de son regard suffit à transpercer le public. On retrouve tout de même derrière lui une immense fenêtre où les paysages à l’esthétique très réussie défilent au gré des épisodes de sa vie.

Un texte très riche, un spectacle à la fois puissant et poignant. Dans « L’avenir dure longtemps » on vogue au fil des pulsions parfois autodestructrices de l’auteur, et ce au plus profond de son intimité, tout en se délectant d’une performance rondement menée. Matthieu Limongi __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Contagion" à l'Artephile, du 7 au 28 juillet

Ecrite par Francois Bégaudeau, la pièce divisée en trois séquences met en scène le personnage de Stéphane, 48 ans. Stéphane est à la fois professeur d’histoire, journaliste et acteur. Sur le plateau, un décor épuré et une mise en scène concise mais très efficace. Pour l’accompagner, le comédien Côme Thieulin endossera lui aussi trois rôles successifs, dont celui d’un adolescent.

Sont mis en lumière la fougue d’une jeunesse, ses questionnements, ses doutes mais aussi ses raisonnements souvent paradoxaux. Les vifs échanges du duo immergent d’emblée le spectateur dans les problématiques du spectacle comme la radicalisation sous toutes ses formes, les nouveaux rapports à l’information, ou encore une jeunesse en rupture. Ici la contagion n’est pas forcément celle de la radicalisation, mais plus largement celle de l’autisme qui innerve notre époque.

Le texte est empli de bonnes intentions mais on en perd peu à peu le fil. « Contagion » est une pièce qui se veut résolument d’actualité mais qui surfe plus sur les clichés que sur la profondeur. La mise en abyme théâtrale audacieuse qui clôture le spectacle ouvre une brèche vers une analyse moins théorique, mais on reste globalement sur notre faim quant à l’approche du sujet. Matthieu Limongi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Handball, le hasard merveilleux, du 7 au 30 juillet au Théâtre du Rempart

Handball, le hasard merveilleux nous plonge au cœur de la folle histoire de Sylvie Chalom, personnage joué par Brigitte Guedj. Dans ce seul en scène captivant, la comédienne emmène le spectateur dans les travers de son enfance en Algérie avec comme fil conducteur un match de handball dans tout ce qu’il a de plus anodin.

Une pièce qui a comme particularité la véracité de chacun des éléments narratifs. Un récit autobiographique qui nous fait voyager jusqu’à Constantine, ou le personnage de Sylvie Chalom, alors entraîneuse d’une équipe de jeune handballeuse se rend dans sa ville natale pour un tournoi amical. S’en suit alors une succession d’événements, entrecoupés par les fantômes de ses souvenirs enfantins qui surgissent dans les moments cruciaux de la pièce. Son père, ses questionnements sans réponses, ses amis imaginaires, tout refait alors surface. Et pour trouver les réponses à ses nombreuses interrogations, Sylvie se lance dans la quête de retrouver la seule famille qui lui reste. Une narration rythmée par les différents flashbacks, une comédienne pleine de fougue et de vigueur, la pièce submerge le spectateur de sentiments. Bien que la mise en scène soit très efficace, le plateau reste quasi vierge, car ce qui envoute ce sont avant tout les mots, les expressions auxquels Brigitte Guedj donne vie.

A travers un très beau texte, « Handball, le hasard merveilleux » célèbre les valeurs positives dont nous avons tous besoin. A l’arrivée, la représentation devient une véritable ode à la femme, au vivre ensemble, mais surtout à l’espoir... et au hasard. Matthieu Limongi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Is there life on mars?" au Théâtre des Doms, du 6 au 26 juillet

S’il devait y avoir de la vie sur mars, la compagnie What’s Up seraient les premiers humains à entrer en contact avec.

« Is there life on mars ? » nous plonge dans cet univers méconnu qu’est celui de l’autisme. Une prestation ancrée dans un souci de réalisme car c’est casques sur la tête que l’on découvre les comédiens tout au long de la représentation. Pendant deux ans, ils sont allés à la rencontre de personnes touchés par le trouble autistique ou de familles qui le côtoient au quotidien. Et le texte c’est le leur car les comédiens ne font que transposer les paroles de ces témoignages sur l’espace scénique. Tantôt sous la forme d’entretiens, tantôt sous la forme de monologues aux airs de confidences, ils font vivre les mots et sentiments de ces personnes dans le but de redessiner, de remodeler la définition de l’autisme, tout en rendant compte de cette « biodiversité humaine ».

Un théâtre témoin qui nous offre une toute autre vision de ce qui nous est parfois difficilement compréhensible. « Is there life on mars ? » touche du doigt cette problématique sans jamais tomber dans le pathos et tout en parvenant à donner sa place à un humour finement placé.

Sur le plateau, seule une grande boite surplombe les comédiens, qui s’anime au gré des émotions des personnes. Cette mise en scène est une stimulation permanente des sens, une véritable immersion synesthésique dans le spectre autistique. Un spectacle avant tout puissant et dont l’aspect saisissant est renforcé par les différents sons, images et lumières qui ponctuent les différentes scènes. Des sons et lumières et même parfois des images aux allures oniriques, qui ne manquent pas de faire voyager le spectateur dans un univers qu’il n’aurait jamais pensé visiter.

Un subtil mélange de poésie et de sensibilité qui nous entraine vers une toute autre perception du réel. Une représentation touchante dans laquelle on rentre sans difficulté aucune. Non sans légèreté, les comédiens bousculent notre manière de voir ainsi que nos codes habituels. Et quand on redescend finalement sur terre, on ne peut qu’esquisser un sourire ému. Matthieu Limongi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Une télé presque parfaite, du 11 au 22 juillet à la Médiathèque Ceccano

Une pièce assez inédite puisqu’ «une télé presque parfaite » nous emmène dans les travers souvent méconnus de la télévision ou des réseaux sociaux. A mi-chemin entre conférence et théâtre, le spectacle adopte une visée avant tout pédagogique sur le monde des médias.

La narration s’articule autour du personnage de Sophie Loizau, employée d’une télé jouée par Virginie Spies. Cette dernière se fait licencier alors même qu’elle se préparait à enregistrer la première de son émission intitulée « Une télé presque parfaite ». Un peu à la manière d’un lanceur d’alerte, Sophie Loizau décide alors, ses fiches d’animatrice à la main, de se confier au public sur cette sphère impitoyable. De nombreuses mises en situation, un humour qui vise large en mélangeant à la fois le cocasse et l’absurde, et avant tout des sujets d’actualités pour illustrer le propos. Voilà entre autres la recette d’un spectacle qui se veut tout public. Et dans la salle, les curieux de tout âge assistent à la représentation avec grande attention.

Sur le plateau, rien si ce n’est la prestation des comédiens qui y déambulent toujours avec dynamisme. Seul un écran en fond de scène est présent pour renforcer le côté télévisuel de la pièce. Une comédie très légère, une pièce participative en interaction permanente avec un public que l’on captive d’emblée. On découvre des ressorts jusque-là peu ou pas connus, pour satisfaire des curiosités bien stimulées. Au final, on peut dire qu’une télé presque parfaite nous offre un moment…. Presque parfait. Matthieu Limongi __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________