Les croisières découvertes des Vedettes de Paris

Paris, comme vous ne l’avez jamais vu.

De la Tour Eiffel, en passant par le Musée d’Orsay, le Musée du Louvre, le Pont Alexandre III, à Notre Dame de Paris et l’Institut du Monde Arabe, les Vedettes de Paris vous font vivre une croisière d’1 heure au cœur de l’histoire de Paris. Pensées pour vous, nos croisières accueillent petits et grands, amis, amoureux, familles et groupes.

Tout au long de la croisière, un commentaire audio est diffusé en 3 langues (français, anglais, espagnol). Des dépliants explicatifs, en 8 langues (allemand, portugais, italien, russe, chinois, japonais, coréen, arabe), sont mis à votre disposition avant l’embarquement.

L’Escale Notre-Dame Pont Marie

À la fois point d’escale et d’embarquement, l’Escale Notre-Dame Pont Marie est à seulement 30 minutes en bateau de la Tour Eiffel. Idéalement située entre le Marais et l’île Saint-Louis, l’Escale Notre-Dame Pont Marie, à 10 minutes à pied de Notre Dame de Paris, vous permet de découvrir le cœur historique de Paris.

Embarquez, faites escale, visitez et revenez – si vous le souhaitez – à votre point de d’embarquement : découvrez Paris à votre rythme !