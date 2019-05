Les dinosaures font leur show au Musée éphémère de Vals-Prés-Le-Puy jusqu'au dimanche 19 mai 2019

Bienvenue au Musée Éphémère de Vals-Prés-Le-Puy!

Après avoir triomphé à Paris et dans le monde entier, l’expo-événement arrive enfin dans notre région…T-Rex, Vélociraptor, Tricératops, Ptéranodons et autres créatures venues du fond des âges vous donnent rendez-vous !

Maquettes robotisées, Automates animatroniques, structures en fibre de verre et effets spéciaux vous invitent à un incroyable voyage parmi les monstres de la Préhistoire.

Les dinosaures, ces impressionnantes créatures qui émerveillent depuis toujours et qui peuplaient notre planète il y a 250 millions d’années, pouvaient atteindre près de 15 mètres de haut et peser plus de 20 tonnes.

Dans la "Jurassic Zone"", ce sont des spécimens à taille réelle qui jalonnent le parcours ; l’emblématique Tyrannosaure Rex, l’impressionnant Brachiosaure, l’imposant Triceratops et bien d’autres...

Dates: du 8 au 19 mai 2019

Horaires:

du mercredi au samedi: de 14h30 à 18h

Le dimanche: de 10h30 à 18h

Tarif:

Enfant: 8€

Adultes: 10€

Le Site Officiel

La Page Facebook