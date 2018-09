Vendredi 28 septembre 2018 de 9h à 11h est en direct de la ville préfecture de la Manche à l’occasion des journées d’information sur le don d’organes et de tissus en Normandie, les DOTis.

Saint-Lô, France

Les DOTis en Normandie c’est quoi ?

Les DOTis (Don d’Organes et Tissus) sont des journées d’information sur le don d’organes et de tissus organisées autour de manifestations culturelles, artistiques ou sportives. Elles ont lieu fin septembre 2018 en Normandie.

Organisées par les professionnels de santé, ces journées ont pour but de faire tomber les idées reçues sur le don d’organes et de tissus et d’apporter des informations pour permettre à chacun de se positionner. Le message que veulent faire passer les organisateurs de cette 4ème édition des DOTis c'est : "Organes & tissus : donneur ou pas, c’est mon choix ! "

France Bleu Cotentin partenaire des DOTis 2018 à Saint-Lô :

Vendredi 28 septembre en direct de Saint-Lô de 9h à 10h, Stéphanier Mounier reçoit le Dr Cyril Marliot anesthésiste et médecin responsable de l’Unité de coordination des dons au sein du Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô.

Au programme des DOTis à Saint-Lô :

Jeudi 27 septembre : Tournoi de foot au couleur des DOTis organisé par le FC Saint-Lô à partir de 18H au complexe des Ronchettes. Tournoi pour les licenciés en situation de handicap.

Vendredi 28 septembre 2018 : Le village des DOTis s’installe place de l’hôtel de ville. Stand d’information, tombola, animations vous attendent toute la journée.

En soirée : concerts des Mouf-Mouf et de Water Bears à partir de 19h30h (gratuit, restauration sur place).

Samedi 29 septembre : Chasse aux trésor à faire en famille (à partir de 8 ans) à la Ferme du Bois Jugan et stand d’animation sur la thématique du don d’organe (de 14 h à 18 h).

Dimanche 30 septembre 2018 : Vetathlon de l’Elle (départ à 14 h)

Samedi et dimanche au Manche Tennis Club de Saint-Lô : Tournoi de tennis au couleur des DOTis, ouvert à tous les licenciés. Inscription auprès du MTC.

Les DOTis en Normandie :

Pour cette 4éme édition des journées d’information sur le don d’organes et de tissus, 5 villes participent : Avranches, Bayeux, Coutances, Saint-Lô et Vire.

L’ambition des organisateurs est de prochainement régionaliser l’évènement.

Pour en savoir plus ces journées d’information sur le don d’organes et de tissus rendez-vous sur le site : les DOTis