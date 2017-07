France Bleu Gironde est partenaire de la deuxième édition du festival « Les Échappées Musicales du Médoc » du 24 au 29 juillet 2017.

12 artistes exceptionnels pour une série de 7 concerts. Les concerts du Festival " Les Echappées Musicales du Médoc " sont donnés par de jeunes musiciens talentueux de renommée internationale, solistes dans les plus grands orchestres français et européens, et ces concerts ont tous lieu à la pointe du Médoc, dans des lieux exceptionnels mais parfois méconnus.

Le programme :

Lundi 24 juillet Concert d’ouverture « Une soirée avec Schubert » 21h / Eglise Saint-Saturnin, Bégadan

Mardi 25 juillet Ciné-concert « L’Art de Chaplin » à 21h le cinéma Jean Dujardin de Lesparre Médoc accueille le festival pour un ciné-concert célébrant l’Art de Charlie Chaplin

Mercredi 26 juillet : Soulac sur Mer

17h / Chapelle de l’Amélie, Concert jeune public « La symphonie des jouets »

21h / Basilique, Concert de quintette à vent « Danses autour du monde »

Jeudi 27 juillet 21h / Eglise Saint-Martin à Talais, des instrumentistes à cordes pour une soirée « Sérénades d’Europe centrale ».

Vendredi 28 juillet soirée orchestrale à Gaillan Eglise Saint-Pierre (réunissant tous les musiciens du festival)

20h / Propos d’avant-concert « Le cor »

21h / Soirée orchestrale « M comme… »

Samedi 29 juille 18h Château Beyzac, Vertheuil , grande soirée de clôture « Beyzac en fête »(spectacle historico-musical, chasse au trésor, repas, bal…).

A noter : les tarifs sont abordables et permettent de venir en famille au concert.