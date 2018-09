Les Egaluantes à Carentan dans la Manche est un festival qui programme des films liés au Cotentin et à la Normandie. Pour sa 3ème édition, le festival accueille des stars du cinéma comme Françoise Fabian, Claude Lelouch et Jean-Paul Rouve.

Carentan, France

Pendant 3 jours, le festival programme des films historiques, des documentaires, des longs et courts métrages en lien avec la Normandie : Trois jours de cinéma avec des films à voir ou à revoir. Chaque film est précédé d'une rapide introduction puis suivi d'un échange entre un intervenant et le public.

Parmi les intervenants de l'édition 2018 des Egaluantes :

Claude Lelouch, producteur, scénariste et réalisateur de plus de quarante films. Claude Lelouch est attendu samedi 1er décembre au cinéma le Cotentin à partir de 15 h. Il rencontrera le public lors de la projection de son film "Les Misérables" sorti en 1995, dont l’action se déroule à Arromanches.

Stéphane Foenkinos directeur de casting, réalisateur et scénariste français est le parrain de cette 3ème édition. Avec son frère David, il réalise le film "Jalouse" sorti en novembre 2017 avec Karin Viard dans le rôle principal. Stéphane Foenkinos sera présent lors de la projection de son film dimanche 2 décembre.

Jean-Paul Rouve, acteur, réalisateur et scénariste assistera à l'avant-première normande de son film "Lola et ses frères". Pour cet évènement, samedi 1 décembre à 21h00 , le film sera projeté simultanément dans les deux salles du cinéma de Carentan et au théâtre municipal.

Le programme du festival Les Egaluantes 2018 :

- VENDREDI 30 novembre :

Cinéma le Cotentin : projections scolaires

- 09h45 – "L'écume des jours" - Réservé aux collèges

- 14h00 – "SGT Stubby" - Réservé aux primaires

Théâtre de Carentan

- 9h00 – "L'écume des jours" - Réservé aux collèges et lycées

- 14h00 – "SGT Stubby" - Réservé aux primaires

- 21h00 – "Concert" - Françoise Fabian, actrice et chanteuse se produira sur la scène du théâtre de Carentan accompagnée par l’Harmonie municipale.

- SAMEDI 1 décembre :

Cinéma le Cotentin (Salle Claude Lelouch)

- 14h00 - Conférence de Dominique Briand " Filmer la guerre en Normandie"

- 15h00 - "Les Misérables"- En présence de Claude Lelouch

- 18h30 - "La Horse" - En présence d'Alexis Moncorgé, petit-fils de Jean Gabin

- 21h00 - "Lola et ses frères " - Avant-première normande enprésence de Jean-Paul Rouve et Maxime Delauney

Cinéma le Cotentin (Salle Jean-Paul Rouve)

- 14h00 - "Les portes de la gloire" en hommage à Étienne Chicot

- 16h00 -"Jersey affair"

- 18h30 - "La bête humaine" - En présence d'Alexis Moncorgé, petit-fils de Jean Gabin

- 21h00 - "Lola et ses frères "- Avant-première normande en présence de Jean-Paul Rouve et Maxime Delauney

Théâtre de Carentan

- 21h00 - "Lola et ses frères "- Avant-première normande en présence de Jean-Paul Rouve et Maxime Delauney

- DIMANCHE 2 décembre :

Cinéma le Cotentin (Salle Jean-Paul Rouve)

- 11h00 - "Angèle et Tony" - En présence de Alix Delaporte

- 14h00 - "Jacques Hébert, une vie rebelle"- En présence de Thierry Durand et d'André Guéret

- 15h00 - "La guerre des moutons"- En présence de Franck Serre et Stéphanie Maubé

- 16h30 - "Le cercle littéraire de Guernesey"

Cinéma le Cotentin (Salle Claude Lelouch)

- 11h00 - "Diabolo menthe"

- 14h00 - "Alice et Martin" - En présence de Alexis Loret

- 16h30 - "Jalouse" - En présence de Stéphane Foenkinos

Plus de détails sur les films sur le site : Les Egaluantes

Le festival Les Egaluantes 2018 en pratique :

La Séance de cinéma : 4 €. Achat le jour même au cinéma en fonction des places disponible

Le Concert 12 €. Achat en ligne et sur place au Théâtre de Carentan

Le Pass week-end 12 €. Achat en ligne et sur place donne accès à tous les films.

Billetterie en ligne : Réservez vos places et Pass week-end

Les lieux du festival :

Le Cinéma le Cotentin, 19 rue Holgate, 50500 Carentan-les-Marais

Le Théâtre, rue de la Halle, 50500 Carentan-les -Marais

France Bleu Cotentin sera en direct du festival vendredi 30 novembre entre 16h et 19h.