Les Egaluantes les 8,9 et 10 décembre à Carentan-les-Marais

Les Egaluantes à Carentan dans la Manche est un festival qui programme des films liés au Cotentin et à la Normandie. La 2ème édition du festival se déroule les 8, 9 et 10 décembre 2017.

Pendant 3 jours, 18 films à voir ou à revoir sont programmés : films historiques, documentaires, longs et courts métrages en lien avec la Normandie. Chaque film est précédé d'une rapide introduction puis suivi d'un échange entre un intervenant et le public. Parmi les intervenants de cette 2ème édition l’actrice Michèle Laroque réalisatrice de "Brillantissime" et Claude Lelouch, producteur, scénariste et réalisateur de plus de quarante films.

Patrick Fabre directeur artistique du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz, réalisateur et scénariste est le parrain de cette 2ème édition.

Le programme du festival Les Egaluantes 2017 :

- Vendredi 8 décembre :

Cinéma le Cotentin : projections scolaires

09h00 – "Peau d’Ane" - Réservé aux écoles primaires

12h45 – "Les visiteurs du soir" - Réservé aux collèges Gambetta / Notre Dame

15h00 – "Sélection de courts métrages" - Réservé au lycée

Théâtre de Carentan

20h30 – "Ciné-concert" - Tout public. Concert de musiques de films par Lewis Evans et Pauline Drand accompagnés par l'Harmonie municipale de Carentan.

- Samedi 9 décembre :

Cinéma le Cotentin (Salle Gilles Perrault)

16h00 – "Y’a pus d’saison" et "L’écriture comme une arme "- Tout public (catégorie : La Normandie en document)

18h30 – "Sélection de courts métrages" - Tout public (catégorie : les courts Normands)

21h00 – "Brillantissime "- Tout public (catégorie : avant-première normande)

Cinéma le Cotentin (Salle Claude Lelouch)

16h00 – "Raiponce"- Tout public (catégorie : La Normandie animée)

18h30 – "Un singe en hiver" - Tout public (catégorie : La Normandie au cinéma)

21h00 – "Brillantissime" - Tout public (catégorie : avant-première normande)

- Dimanche 10 décembre :

Cinéma le Cotentin (Salle Gilles Perrault)

11h00 – "Le beau monde" - Tout public (catégorie : L’histoire Normande)

14h00 – "Les Valseuses" - Tout public (catégorie : La Normandie au cinéma)

16h30 – "La Marie du port"- Tout public (catégorie : les 40 ans de Prévert)

Cinéma le Cotentin (Salle Claude Lelouch)

11h00 – "Les parapluies de Cherbourg" - Tout public (catégorie : Le choix du Parrain)

14h00 – "Mariage" - Tout public (catégorie : La Normandie au cinéma)

16h30 – "Nous irons tous au paradis" - Tout public (catégorie : 40 ans à Carentan)

Le festival Les Egaluantes 2017 en pratique :

Tarifs :

La Séance de cinéma : 4 €. Achat le jour même au cinéma en fonction des places disponibles

Le Concert 10 €. Achat en ligne et sur place au Théâtre de Carentan

Le Pass week-end 12 €. Achat en ligne et sur place donne accès à tous les films

Billetterie en ligne : Réservez vos places et Pass week-end

Les lieux du festival :