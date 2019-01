Les Élancées, 20 ans d’émotions partagées !

France Bleu Provence est partenaire du Festival les Élancées du 1er au 10 Février dans notre région

Depuis 20 ans, les Élancées illuminent le cœur de l’hiver à Istres et depuis 15 ans dans les communes de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Du 1er au 10 Février c'est 21 compagnies, 155 artistes et Techniciens qui vous accueilleront dans 11 lieux de spectacles et sous 3 chapiteaux.

LES ÉLANCÉES, FESTIVAL DES ARTS DU GESTE

Mêlant danse et arts circassiens, ce rendez-vous destiné à un large public s’est imposé parmi les événements culturels de notre région. La programmation riche et audacieuse, ouverte aux jeunes artistes comme aux compagnies renommées, reflète le foisonnement du nouveau cirque et de la création contemporaine.

Chaque édition offre un large choix de spectacles, pour tous les âges, dans les théâtres et sous chapiteau. En parallèle, un volet d’actions pédagogiques (rencontres, sensibilisations, pratiques) s’est développé en collaboration avec les artistes invités pour éveiller la sensibilité des jeunes spectateurs, aiguiser leur curiosité.

Programme et réservations