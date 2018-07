Aldebert s’associe à l’association Astrid MRCPI pour son concert annuel au théâtre de la mer à Sète le 30 juillet à 17h00 et 21h00.

Touché par la cause défendue par l’association Astrid MRCPI, Aldebert a répondu favorablement à l’invitation de son président Xavier Giner.

France Bleu Hérault partenaire du concert d'Aldebert au théâtre de la mer de Sète.

Aldebert propose son nouveau spectacle Enfantillages 3 lundi 30 juillet au théâtre de la mer de Sète. (2 séances: 17h et 21h)

Aldebert - Les super-pouvoirs pourris Copier

Aldebert © Radio France - Sylvain Granjon

Alors que les deux premiers volumes viennent d'être certifiés disques de platine, Aldebert poursuit ses Enfantillages avec un troisième volume sorti fin 2017 !

Qui dit nouvel album dit nouveau spectacle : après les 350 escales en France, Suisse et Belgique de la soucoupe volante, un décor inédit et une mise en scène originale mêleront projections vidéo, théâtre, humour et acrobaties.

La production reversera une partie des bénéfices de la soirée à l’association Astrid MRCPI.

