Pour la 12ème année consécutive, Mougins accueille en plein cœur de son village médiéval et en plein air, l'un des plus grands Rendez-vous des Chefs et du Grand Public. France Bleu Azur vous fait vivre cet événement et vous réserve de belles surprises.

Evènement international et unique en son Genre !

Les Etoiles de Mougins est l’événement à ne pas manquer ! Il permet à tout à chacun de rencontrer les plus grands Chefs du Monde, de partager leurs recettes, leurs secrets et leur passion, dans l'un des plus beaux endroits de France : Mougins, Capitale honorée du label Ville et Métiers d’Art au titre de la Gastronomie depuis 2011.

Emissions spéciales au cœur de l’événement

France Bleu Azur, partenaire des Etoiles de Mougins, s'installe sur la place des Patriotes et propose tout le week-end des émissions culinaires animées par Eric Charay ( samedi et dimanche de 10h -12h30) et Stéphane Couraud ( samedi de 14h à 17h). Retrouvez les personnalités qui font le Festival, les Chefs en direct, les interviews et les débats et participez au jeu concours vous permettant de remporter un repas dans un restaurant gastronomique du Village de Mougins.

Cerise sur le gâteau : Un petit - déjeuner à 10h, devant l'espace France Bleu Azur

Pour cette nouvelle édition, une surprise vous attend ce samedi 24 juin, à 10h, devant le studio de France Bleu Azur. Autour d'une plancha, les chefs David et Noëlle Faure, l'équipe des Toques Brûlées et les chefs invités du Festival, accompagné par le Meilleur Confiturier de France 2014 et le Champion du Monde de la Confiture 2015 Stéphan Perrotte, offriront au grand public un petit - déjeuner. Il s'agit d'un véritable brunch, d'une dégustation de riz au lait, pancakes, œuf brouillés, gâteaux maison et beaucoup d'autres gourmandises pour un retour dans nos enfances et au produit naturel.

