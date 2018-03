Si la Région Hauts-de-France a vu se développer avec succès depuis 2004 le Lille Piano(s) Festival, il n'existe aucun concours, en revanche, entre Paris et Bruxelles : « L e s É t o i l e s d u p i a n o » seront donc le premier concours international organisé dans la Région.

Ce concours s'adresse à de jeunes pianistes âgés de 18 à 32 ans.

Sa particularité est de leur donner non seulement l'opportunité d'être jugés par un jury de musiciens de renommée internationale et de se voir décerner un prix, mais, aussi et surtout, de promouvoir des talents en début de carrière en leur offrant de se produire en récital dans plusieurs sites des Hautsde- France.

Des accords en ce sens sont déjà pris avec le Lille Piano(s) Festival, le festival Ars Terra, Le Louvre-Lens, la Chartreuse de Neuville...

Le jury est présidé par Vladimir Soultanov qui mène de front une carrière internationale reconnue et une participation à de nombreux jury de concours internationaux. Il sera composé de Anna Malikova, pianiste russe, Nami Ejiri, pianiste japonaise, Peter Grote, violoncelliste allemand et H J Lim, pianiste coréenne.

Les épreuves de sélection se dérouleront au conservatoire de Roubaix du 10 au 14 avril 2018 pour se terminer par un gala de clôture le dimanche 15 avril dans la salle Pierre de Roubaix.

Inscriptions et règlement : Les inscriptions sont ouvertes depuis septembre 2017 et se clôturent le 18 mars 2018.

Elles sont prises par le biais du site internet : www.etoilesdupiano.fr et font l’objet d’une présélection sur dossier.

Le règlement du concours est disponible sur le site internet : https://etoilesdupiano\.fr/reglement/

Les candidats retenus auront la possibilité d’être hébergés gracieusement par des familles d’accueil.

Le droit d’entrée de 75€ est dû après sélection.

Attribution des prix 1er prix : 5 000 € - Prix Humanis

2ème prix : 3 000 € - Prix Caisse d'Epargne Hauts-de-France

3ème prix : 1 000 €

4ème prix : 4ème lauréat des Étoiles du piano

5ème prix : 5ème lauréat des Étoiles du piano

6ème prix : 6ème lauréat des Étoiles du piano Prix Coup de coeur du magazine Pianiste Engagement de récitals dans les Hauts-de-France . E. Certifications du concours : • « Les Étoiles du piano » est membre de la Fondation Alink-Argerich : http://www\.alink\-argerich\.org • Association d’intérêt général (n°W595029207)

Déroulement « Les Étoiles du piano » aura lieu du 10 au 15 avril 2018 à Roubaix . Les candidats joueront devant le jury et le public différents morceaux à l’occasion du premier tour, selon un programme défini à l’avance. Les sélections se feront sur 2 tours. Six candidats accéderont à la finale qui aura lieu le samedi 14 avril 2018. A l’issue de cette finale, les lauréats du concours seront promulgués par le jury. A l’issue de la remise des prix, les trois lauréats donneront un gala de clôture le dimanche 15 avril 2018. A noter : Concours international mais ancré dans sa région : les professeurs de piano, des écoles de musique municipales et régionales, ainsi que leurs élèves seront invités à assister aux premier et second tours des auditions.

PROGRAMME DÉTAILLÉ DU CONCOURS : Les épreuves de sélection et la finale se tiendront du mardi 10 avril au samedi 14 avril 2018, au Conservatoire de Roubaix (59 - Hauts-de-France)

10 et 11 avril 2018 Premier tour 15 minutes par candidat

1. Prélude & fugue de Bach, clavier bien tempéré ou Prélude et fugue de Chostakovitch, ou Interlude et fugue de Hindemith Extrait de Ludus Tonalis : Interludium et fugue qui suit.

2 - Une étude romantique de virtuosité : Chopin, Listz, Rachmaninov ou Scriabine.

3- Une étude : Saint Saëns, Debussy, Stravinsky ou Prokofiev

12 avril 2018 Second tour 30 minutes par candidat

1 - Une oeuvre classique du XVIIème au XIXème siècle.

2 - Une oeuvre romantique du XIXème siècle.

3 - Une oeuvre du XXème au XXIème siècle. 14 avril 2018 Finale 45 à 60 minutes par candidat Programme libre avec au maximum, une pièce déjà jouée au 2ème tour.

Le gala de clôture aura lieu le 15 avril 2018 à l’Hôtel de Ville de Roubaix – salle Pierre de Roubaix (59 - Hauts-de-France). 15 Avril 2018 Gala de Clôture 20 minutes par lauréat. Concert des 3 finalistes.

Toutes les infos plus ICI etoilesdupiano.fr/