Du11 au 28 Décembre ATOUT'ANIM organise les animations suivantes :

Loisirs nature Mardi 26 - 14h - le Hourdel Découverte des phoques en marche nordique - Accessible aux non-initiés 7€ - Bâtons fournis Inscriptions jusqu'au 23/12 au 06.81.15.15.93 Mercredi 27 - 14h - Forêt de Crécy-en-Ponthieu Initiation à la marche nordique et découverte d'arbres sculptés. 5€ - Bâtons fournis Inscriptions jusqu'au 26/12 au 06.81.15.15.93 Jeudi 28 - 14h /17h Forêt de Crécy-en-Ponthieu Jeu de piste Collation Familles et groupes Inscriptions jusqu'au 26/12 03.22.20.03.18 et 06.81.15.15.93 Ateliers Mercredi 13 et 20 - 14h/18h - Abbeville Atelier cartonnage - Décorations de Noël - Centre de table - Sapin lumineux Adultes, enfants et Familles - 5€ 305 chaussée de Rouvroy Inscriptions jusqu'au 11/12 et 18/12

DEDICACES du ROMAN "JULIE" par son auteur HANABELLE LENNE -le 4 novembre leclerc Etalondes 76 -le 2 décembre Leclerc Montdidier80 -le 9 décembre FNAC Amiens -le 23 décembre FNAC Amiens

Comment s’en sort-on seule lorsque l’on a seulement 17 ans ? Car bien sûr ce sera la rue, la misère, la violence conjugale. Le chemin de croix d’une adolescente seule et incomprise, que personne ne devrait vivre.

GRANDE EXPO CONCOURS à ABBEVILLE Jusqu'au 11 Décembre (pour les inscriptions) DECORATIONS DE NOËL EN RECUP.

Créez vos décorations et participez à l'exposition du 16 décembre au 7 janvier. attention : Inscriptions avant le 11 décembre. vote du public jusqu'au 30 décembre. renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme de la Baie de Somme à Abbeville au 03 22 24 27 92 de nombreux lots à gagner : Des entrées à la réserve ornithologique de Grand-Laviers, au parc du Marquentaire, à l'aquaclub, des repas au "petit Bistrot etc.... https://www\.abbeville\-tourisme\.com

Du 25 Novembre au 24 Décembre à AMIENS , la fabrique fête NOËL !

Venez rencontrer les 23 créateurs locaux de cette boutique éphémère La boutique éphémère des créateurs picards ouvre demain à 10h et jusqu'au 24 décembre. 8 rue des Vergeaux, AMIENS (en face de chez Martelle)

Du 11 au 17 décembre au marché de Noël d'AMIENS (place Réné Gobelet) LE TIBET à AMIENS

De l'artisanat indo-tibétain, des idées cadeaux, des informations sur les actions de l'association..

LE TRAIL NOCTURNE du Père Noël à HUCHENNEVILLE samedi 16 Décembre

Découverte de 7 km et compétition de 15 km en nocturne inscriptions sur place renseignements www.turtlebike.canalblog.com

MARCHE DE NOËL le samedi 16 décembre 2017, à Ansauvillers

De 16h à 22h contacts au 03 64 20 36 69

LOTO BINGO espace Dewailly le 16 décembre à14h30

Salle Amis-Foot (Stade) Samedi de 16h à 23h et Dimanche de 10h à 18h, Déco , gourmandises, Vins, miel, foie gras; idées cadeaux Visite du Père Noël, Nombreux exposants Balade en calèche tirée par les ânes et concert de la chorale à 18h le 16 décembre

MARCHE DE NOËL à Any Martin Rieux (02) SAMEDI ET DIMANCHE 16 et 17 décembre

Renseignements et réservations : 06 77 08 07 21

Une après-midi Chorale dimanche 17 décembre 2017 à 16hà Bouillancourt en séry

Le comité des fêtes de Bouillancourt en séry organise une après-midi chorale le dimanche 17 décembre 2017 à 16h à l’église avec le « chœur CRESCENDO » sous la direction de Andreï CHEVTCHOUK. Ils reprendront les chants de Noël mais aussi les grands classiques(Bizet,Mozart,Puccini…) L’entrée est gratuite et ouverte à tous (environ 200 places assises). plus d’information au 09.51.03.50.78 ou au 06.69.48.05.92

concert de Florent Mothe à l'Espace Dagobert de Verberie le 17 décembre à 17h

Réservations des places dans les réseaux Fnacs, ticketnet , Carrefour, Cultura, Leclerc, Auchan... et sur place le jour du concert.

Organisation : MCProd en accord avec Cornolti Production Florent Mothe (Chanteur dans Mozart l'Opéra Rock, et la Légende du Roi Arthur) à l'Espace Dagobert de Verberie le 17 décembre à 17h.

DIMANCHE 17 Décembre Concert Et Chorale à Rosières en Santerre

En l'église de Rosière en Santerre à 15h30 avec la fanfare "Les amis réunis" la clé de Somme Chorale de Corbie entrée libre avec Tombola de Noël

Réveillon de la saint sylvestre salle des fêtes de GRANDVILLIERS (60)

réservations et renseignements : 06 08 98 85 66 ou 06 76 44 63 05 (organisé par l'association Grandvilliers Country Danse)

REVEILLON de la Saint SYLVESTRE à TOUROTTE (60)

Renseignements et Réservation : 07 82 93 48 07 ou 03 44 38 12 13

Les 18 et 19 janvier 2018 à maison intercommunale des cultures de Pont-Ste-Maxence DESIRIUM TREMENS

DESIRIUM TREMENS, aux sources d’une mythologie du désir au travail Spectacle interdisciplinaire et tout public, la création DESIRIUM TREMENS aura lieu le 19 janvier 2018 à 20h45 à La Manekine, maison intercommunale des cultures de Pont-Ste-Maxence. Durée : 1h30 Il était une fois, un être parfait. Cet individu se suffisait à lui-même et existait avant la société avant le travail organisé par celle-ci, dans un temps où la nature n’était pas encore transformée par l’action. Comme l’androgyne d’Aristophane, il était à la fois un et plusieurs et ne manquait absolument de rien. Il était parfaitement heureux. Mais un jour, cet équilibre fut rompu : le désir de faire était né. Et voilà que l'être parfait se scinde en trois corps, qui se mettent à travailler au nom d’un désir devenu fou, brûlant et obsédant. Ils devront alors franchir bien des obstacles jusqu'à l'épreuve du feu. Pluridisciplinaire et initiatique, Desirium Tremens est l’écriture d’une mythologie autour de nos rapports au travail. Ce spectacle est l’ultime étape d’un projet de recherche lancé en 2014, en partie mené en Picardie.

Nuit du kayak polo" les 20 et 21 janvier prochain à la piscine ALMEO de Moreuil du samedi 20h00 au dimanche 14h00 soit 18h00 de Match non Stop!

le club de Loeuilly Canoë Kayak organisera la troisième "nuit du kayak polo" les 20 et 21 janvier prochain à la piscine ALMEO de Moreuil du samedi 20h00 au dimanche 14h00 soit 18h00 de Match non Stop! 16 équipes de 4 à 8 joueurs venant des quatre coins de la France. 40 matchs de 15 minutes sont programmés. Les équipes se disputeront un ballon dans la piscine comportant pour l'occasion aux extrémités 1 but suspendu à 2 mètres au dessus de l'eau. Le ballon peut être lancé à la main ou projeté à l'aide de la pagaie. Le porteur du ballon peut être poussé à l'eau et les contacts entre joueurs sont autorisés. Le gardien arrête les ballons avec sa pagaie. En résumé, le Kayak-Polo possède toutes les caractéristiques des sports collectifs : coopération, opposition, tactique, stratégie, etc. S’y ajoutent la technique spécifique liée au maniement de la pagaie et à la conduite du bateau : propulsion, direction, équilibration, ainsi que la technique liée à la manipulation de ballon : préhension, précision des passes … Le Kayak-Polo est une discipline particulièrement détonante et dynamique. Valentin Gori, adhérent de notre club et membre de l'équipe de France sera présent à notre manifestation Les joueurs devront lutter contre la fatigue pendant toute la nuit et pour les meilleurs être prêt pour la finale qui aura lieu le dimanche à 13h00. Compétition ouverte et gratuite aux visiteurs

Concert à Abbeville le samedi 3 mars 2018

Seniors Evasion organise un concert présenté par Jaques LEDUN le samedi 3 mars en la salle des fêtes d'Abbeville. entrée 20€ ouverture des portes à 13h15 Buvette sur place... INFOS au 03 22 20 47 98