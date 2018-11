Les évènements de ce week-end et les autres... avec France Bleu Picardie

Voici quelques évènements que France Bleu Picardie vous conseille. N'oubliez pas que notre antenne vous est ouverte tous les samedis à partir de 11h au 03.22.92.58.58

Programmation du 07 au 13 Novembre 2018 pour le cinéma CGR de Beauvais :

Le cinéma de Tournon-Saint-Martin permet d'accuillier 225 spectateurs © Radio France - Gaëlle Fontenit

En sorties nationales :

- UN HOMME PRESSE

- SALE TEMPS A L’HOTEL EL ROYALE (EN VF ET VO)

SALE TEMPS A L’HOTEL EL ROYALE (EN VF ET VO) - KURSK (EN VF ET VO)

KURSK (EN VF ET VO) - CRAZY RICH ASIANS

EVENEMENTS CETTE SEMAINE

BALLET ONEGIN, le jeudi 08 novembre à 20h (possibilité de réserver les repas aux caisses du cinéma directement). Réservations sur http://www.cgrcinemas.fr/beauvais/film/254347/

LES SECRETS DE NOTRE MEMOIRE CONFERENCE FRANCE INTER 2018, le mardi 06 novembre à 20 hen Direct. Réservations sur http://www.cgrcinemas.fr/beauvais/evenement/1662769-soprano-le-concert-prive-diffuse-au-cinema

SEANCE UNIQUE « VOYAGE EN PLEINE CONSCIENCE », le dimanche 11 novembre à 16h. Atelier Méditation en présence des Moines de Verdelot / Initiations à la Méditation / Débat après la projection du film Réservations sur http://www.cgrcinemas.fr/beauvais/evenement/1670337-atelier-meditation

SOIREE SPECIALE « LES ANIMAUX FANTASTIQUES 1 & 2 » le mardi 13 Novembre à partir de 19h30 / Avant-première à 22h15 Tarif Soirée : 12€ les deux films ! Réservations sur http://www.cgrcinemas.fr/beauvais/evenement/1666197-soiree-animaux-fantastiques-1-2

Découvrez le programme sur http://www.cgrcinemas.fr/beauvais/evenement/1646783-festival-d-avant-premiere

Du 22 Septembre 2018 au 15 juin 2019 Musique et Patrimoine à Senlis

Ancienne abbaye Saint Vincent 30 rue de Meaux 60300 Senlis PARKING GRATUIT SUR PLACE.

Billetterie en ligne sur www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com Billets en vente à l’Office du Tourisme et sur place.

Tarif normal à 15€. Tarif réduit à 5€ pour les mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi, minimum vieillesse et RSA. Tarif abonnement à 60€ pour 5 concerts, valable sur une saison, disponible à l’entrée de chaque concert.

La programmation au Théâtre de Chés Cabotans d'Amiens pour le mois de Novembre

Les Dimanches 18 et 25 Novembre à 15h : Bouffonnerie de Maurice Domon Une farce traditionnelle à mourir de rire, de multiples fois primée et représentée ici dans sa version originale en castelet ! Comment faire pour ne pas payer ses dettes lorsqu'on en est criblé ? Notre héros Lafleur a trouvé une solution : simuler sa propre mort ! Mais un imprévu va bouleverser son plan...

Exposition VISITE COMMENTÉE ET GRATUITE DU MARDI AU DIMANCHE 14H À 17H

De l'âge d'or des marionnettes début XIXème à l'inauguration du théâtre de Chés Cabotans en 1997 dans l'emblématique quartier Saint Leu, nous vous retraçons l'histoire de la troupe de Maurice Domon crée en 1933 ainsi que les aventures de notre héros local Lafleur. Cette visite est accompagnée de la présentation d’une partie du fond de marionnettes et d’accessoires.



Du 6 novembre au 24 novembre : Grande Collecte "Le Noël des Animaux" à ALBERT

Un collectif de bénévoles pour la SPA organse une grande collecte de nourriture, couvertures, produits d'entretien, accessoires (jouets, colliers, laisses...) pour les animaux à Albert (80) du 6 novembre au 24 novembre 2018. 4 points de collecte sur la ville : Arche de Noé, friterie Nadia, Art Dreams et Steph Déco et 1 sur Méaulte : Hair du Temps.De plus il y aura une opération Caddie ce samedi 10 novembre dans les supermarché de la ville ( Super U, intermarché, Auchan, Lidl) pour récolter des dons. Tous les dons seront remis à la SPA de Poulainville et la SPPA Amiens. Pour tout renseignement contacter l'Arche de Noé d'Albert au 03.22.76.17.20

Du vendredi 9 au mardi 13 Novembre : Ville de RUE : Centenaire de la Grande Guerre

Anne BECU - Service Communication

Mairie de RUE, 3 rue Ernest Dumont 80120 RUE

_Tél : 03.22.25.22.34 ou 03.22.25.00.43 site internet :_ http://www.ville-rue.fr/ page Facebook : [https://www\.facebook\.com/VilledeRUE/](https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3Awww.facebook.comVilledeRUE&d=DwMFaQ&c=jf56gMFHA9A1eettUpoipKLct_qZijb5kHk_EL2OIXw&r=V8KWQcbdtSJebWdQ3SjgHbIcU9I7qiidQjxW_tdWfk8&m=EOLRrc_yoBEdbTPDkcdOqveFPdp2HzK3439oUfpl2o8&s=6DRvtTo0QY-EEFXPsHOFyoD8YVZHNFr19yLCgyKtQ8k&e=)

Du vendredi 9 au mardi 13 Novembre : La Première Guerre mondiale

commémorée sur les écrans de Ciné Rural 60

Les projections publiques du week-end :

Mardi 13 novembre

- Feuquières * - 20h : LES SENTIERS DE LA GLOIRE, précédé de MAI 1918, FOCH ET CLÉMENCEAU À SARCUS ET FOUILLOY

* Une exposition réalisée par nos soins sera proposée aux spectateurs lors des séances à Auneuil, Bresles, Bonneuil-en-Valois, Fouilloy et Feuquières. Retrouvez le programme et la présentation du "Cycle Grande Guerre" sur www.cinerural60.com .

Dimanche 14 octobre : Concert Musique et Patrimoine à Senlis

musique classique © Radio France - Christophe Abramowitz

La première saison 2016-2017 est née de plusieurs rencontres : • rencontres de musiciens professionnels ou non, réunis par l’amour de la musique classique, de sa transmission, de l‘échange autour d’un répertoire varié, et du plaisir de la vivre ensemble, • rencontres entre des habitants de Senlis et de sa région, amoureux de ce territoire au patrimoine architectural exceptionnel et qui souhaitent contribuer à sa découverte et à sa mise en valeur, • rencontre avec le proviseur du lycée St Vincent, prêt à accueillir les concerts dans la salle du Réfectoire (1660, monument historique) de l’ancienne abbaye St Vincent. Concert dimanche 14 octobre 2018 à 17h Centenaire en fanfare !! avec le Balkan Oriental Brass Band Shatra Dili. Lieu : Lycée St Vincent, 30 rue de Meaux à Senlis. Parking gratuit sur place Billets en vente en ligne sur www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com et à l’Office du Tourisme de Senlis, place du Parvis Notre-Dame Tel : 03 44 53 06 40 contact@senlis-tourisme.fr Tarif plein : 15 € ; tarif réduit : 5 € (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, minimum vieillesse et RSA) Abonnements : 5 concerts au choix sur la saison pour 60€ (en vente à l’entrée de chaque concert). Contact Musique et Patrimoine à Senlis Charlotte Lassourd 06 31 64 71 00 musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com http://musiqueetpatrimoine\.e\-monsite\.com/

Les dimanches 11 novembre et 9 décembre : double ouverture spéciale Jouets, Cadeaux et Fêtes ! aux Ateliers de la Bergerette de Beauvais

Les dimanches 11 novembre et 9 décembre, 14h-18h, double ouverture spéciale Jouets, Cadeaux et Fêtes ! Des Ateliers sortiront la vaisselle de soirée et les beaux vêtements, jouets et autres cadeaux potentiels. Car (s')offrir de chouettes objets issus de la réutilisation à l'occasion des fêtes, c'est choisir de préserver les ressources naturelles de notre chère planète ! Et pour des emballages réutilisables, pensez à l'art du furoshiki... L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la Bergerette, sera également ouverte à 5 minutes à pied au 32 rue de Savignies. Les Ateliers de la Bergerette : Le Recycl'à Brac 8 rue de la Bergerette, 60000 Beauvais 03.44.48.26.74 contact@ateliers-bergerette.org www.ateliers-bergerette.org

Du 13 au 16 Novembre : 12 ème salon de la littérature jeunesse à Amiens

Mercredi 14 Novembre – 15h : Waynak à la MCL de GAUCHY

Jeudi 15 Novembre : Après Midi Dansant à Compiègne

- organisateurs

Les danseurs compègnois organisent un après midi dansant avec dégustation du beaujolais nouveau de 15h à 21h au centre des rencontres de la victoire au profit de AFM Téléthon réservations 06 81 95 90 49

Samedi 17 Novembre : Soirée repas dansant. Harengade au CROTOY

© Maxppp - 1

Samedi 17 Novembre : Soirée repas dansant. Harengade Proposée par l’association Sauvegarde de la Mémoire du Crotoy (SMC) 19 h - salle Toulouse Lautrec, rue Eudel Infos et réservations : +33(0)3.22.27.27.85.75 www.smc-lecrotoy.fr

Samedi 17 Novembre : Bourse aux Jouets à DERANCOURT

L'association des parents d’élèves organise une Bourse aux Jouets , Vêtements, Puériculture. 3 euros les 2 mètres, restauration et buvette possible sur Réservation 0614542494. Présence de l'association des enfants de la Guinée et de Carole Vaquette - Touré coach de vie, qui présentera une méditation pour les enfants. ASSOCIATION LES ENFANTS DE GUINEE Nous avons besoin uniquement de : cartables, sacs à dos, stylos, trousses, et de dons financiers pour faire monter les murs de notre école. (nous ne prenons plus de livres, ni de manuels scolaires, )

Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre : EXPO RADIO à Plachy Buyon

- organisateurs

Un Rendez vous à ne pas manquer! Susciter votre curiosité ,découvrir la radio grâce entre autre à un éminent personnage comme Edouard Branly ( Chercheur Amiénois ) ,le rendez vous est donné samedi 17 et dimanche 18 novembre prochain de 14h30 à 18h Salle Polyvalente, rue de Clabaudois à PLACHY-BYUON .

Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre : Troisième marché de Noël à Boves

Les poupées russes sont les stars du marché de Noël. © Radio France - Fanette Hourt

Le photoclub de l'Avre Bovoise et l'association les Cigales organisent leur troisième marché de Noël à Boves le samedi 17 de 12H00 à 18H00 et le dimanche 18 de 10H00 à 18H00 dans la salle des fêtes face à la mairie.

Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre : "La vie dans les villages en 14/18" à Miannay

L'association "A la Croisée des Chemins"en partenariat avec la commune de Miannay, l'association GPS, les Picardants du Vimeu et du Ponthieu, et différents passionnés, vous invitent les 17 et 18 novembre prochain (salle des fêtes de Miannay ) à découvrir ou re-découvrir la vie dans les villages en 14 - 18. Expositions variées, soirée picarde, pièce "parenthèse" etc....

Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre 27 ème salon gastronomique du TRANSLAY

Samedi 17 novembre et Dimanche 18 de 10 à 19h entrée gratuite

Dimanche 18 novembre : bourse aux jouets au profit de l'association des Amis des écoles de St Sauveur

- organisateurs

Places limitées, inscriptions jusqu'au 12 Novembre (réservations et renseignements au 06 77 66 31 36)

Dimanche 18 novembre : Foire de la Sainte Catherine à Hornoy le Bourg

COMMERCANTS – VOITURES – EXPOSITION D’ANIMAUX ARTISANAT (maison des jeunes) ATTRACTIONS FORAINES EXPOSITION MATERIEL AGRICOLE MINIATURE TOMBOLA Organisée par le comité des fêtes Restauration A LA Maison des jeunes Tripes – Frites Roti froid - buvette Tirage le novembre à 19h à la mairie 1er lot: 250€ - 2ème lot: 200€ - 3ème lot : 175€- 4ème lot: 150€-5ème lot 100€ Du 6ème au 10 ème: 50€ et de nombreux autres lots Les lots non réclamés au 31 décembre resteront acquis au comité des fêtes.

Dimanche 18 Novembre : salon " Bien être " à Occoches ( 5 mn de Doullens )

Salon " Bien être "à Occoches ( 5 mn de Doullens ) le 18/11/2018 de 9h30 à 17h 30. L'entrée est gratuite ainsi que les initiations et soins .L ' objectif est de rassembler différents partenaires qui oeuvrent localement pour le bien être des personnes :Sophrologue,naturopathe ,praticien de médecine chinoise ,ostéopathe , hypnose , bols tibétains , Esthéticienne sociale , huiles essentielles , produits naturels,magnétiseur,bijoux ,pierres...

Dimanche 18 novembre : première bourse aux jouets de Doullens

Le club de basket EVABB de Doullens organise sa première bourse aux jouets et puériculture le dimanche 18 novembre à la salle st sulpice de Doullens : Réservations au 07 81 17 68 71

mardi 20 novembre : Théâtre : "500 mètres" à la faïencerie de Compègne

Pour la troisième année consécutive, La Faïencerie-Théâtre renforce son partenariat avec l’université de technologie de Compiègne et propose un spectacle dans les murs de l’université pour les étudiants, les chercheurs et le grand public. La compagnie Les sens des mots, conceptrice du projet binôme - une collection de pièces de théâtres - crée la rencontre entre l’art et la science. Elle présentera le spectacle 500 mètres, mardi 20 novembre à 19h dans l’amphi Bessel.

Mercredi 21 Novembre – 15h : Edgar Paillettes à la MCL de GAUCHY

les 23 24 et 25 novembre à Salouël : Métropole Art

Les plasticiens de Métropole Art ont souhaité pour cet événement inviter d'autres plasticiens. L'exposition se déroule salle Jean Jaurès, 50 avenue Jean Jaurès à Salouël. Cette association créée en 2006 regroupe 6 plasticiens, Gilbert LEFEUVRE Peintre Sculpteur (Salouël), Roxane CARLU Peintre Sculptrice (Dury), Martine HENOCH Peintre (Amiens), Anne-Sophie BURATTO Peintre Sculptrice (Foucaucourt-en-Santerre), Francine HOURIEZ Céramiste (Salouël), Gérard BANC Photographe (Salouël). L’association expose chaque année à Salouël et Glisy, se renouvelant à chaque fois en adoptant des thèmes différents. Elle a participé aux "Invitations d’artistes" organisées par le Conseil Régional entre 2005 et 2016 et exposé dans la Cathédrale d’Amiens en 2012. Installation de sculptures monumentales pour les villes de Salouël, Saint-Just-en-Chaussée, Glisy. Elle a également organisé et participé au Salon International des Arts de l’Imaginaire "Métamorphoz" en 2014 et 2016 à Salouël. Chaque évènement s’accompagne d’animations avec les scolaires des écoles de Salouël, Saleux, Pont-de-Metz, Amiens, …).

Samedi 24 Novembre "Corrida Mersoise" à Mers les bains

Samedi 24 Novembre : La Cantilène à Saint Quentin

Rendez-vous Samedi 24 Novembre Espace Henri Matisse Entrée Libre

Samedi 24 Novembre – 20h : Festival Haute Fréquence à la MCL de GAUCHY

Samedi 24 et Dimanche 25 novembre : 9 ème marché de Noël de Candas.

- organisateurs

Samedi 24 novembre de 13H30 à 19H Dimanche 25 novembre de 10H à 18H. Venez faire vos emplettes avant les fêtes et vous restaurer en toute convivialité! La quarantaine de créateurs ou artisans locaux vous propose des produits gastronomiques ou cosmétiques, des bijoux, des accessoires de mode, objets de décoration, jouets en bois, loisirs créatifs... Mais aussi des vins, champagnes et spiritueux (à consommer avec modération bien sûr). Vous pourrez vous désaltérer ou vous restaurer au profit du Centre Communal d'Actions Sociales (menus complets le dimanche midi, sandwiches, gaufres...) dans l'ambiance chaleureuse de Noël. Entrée Gratuite Salle polyvalente rue de la gare 80750 CANDAS Renseignements au 03.22.32.03.41 (mairie de Candas)

Mardi 27 NOVEMBRE : BRADERIE DE VETEMENTS à LONGUEAU

On trouve de tout à la bourse aux vêtements © Radio France - Thomas Nougaillon

BRADERIE DE VETEMENTS organisée par le SECOURS POPULAIRE le mardi 27 NOVEMBRE 2018 de 13H30 à 17H salle Daniel Fery, Place de la mairie à LONGUEAU

Mercredi 28 Novembre – 15h Vendredi 30 Novembre – 19h ToiIci&Moilà à la MCL de GAUCHY

Samedi 1er décembre : Médiévale à ESTREES LES CRECY

La Medievale est de retour le 1er Décembre à ESTREES LES CRECY ; possibilité de s'inscrire sur ADEORUN ou bulletin à télécharger sur la page La Médiévale 5 ! L'AS Estrées les Crécy prépare au mieux cet évènement!Chaque participant aura 1 cadeau , + 1 crêpe + 1 boisson chaude ; 1€ sera reversé au collectif les ballons rouges. ( collectif de Parents d’enfants,de jeunes et d’adultes présentants un handicap mental,avec troubles associés)Cadeaux aux 3 premiers Hommes et Femmes au scratch + Tombola avec de très beaux lots. A l’issue de la course vous aurez la possibilité de vous restaurer ,en effet une friterie sera présente ainsi qu’une buvette à l’intérieur de la salle des Fêtes !!!

Samedi 1 er décembre : marché de Noël de Villers bocage

le village de noël miniature (une partie)... © Radio France - Olivier Cabrolier

Le comité des fêtes de Villers bocage organise un marché de Noël le samedi 1 er décembre à la salle des fêtes .25 exposants proposeront des objets de décoration pour les fêtes de noël , des cartes ,livres , bijoux...et quelques stands alimentaires L'entrée est gratuite, ouvert de 10h à 18h Buvette et restauration sur place

samedi 1er et dimanche 2 Décembre : BRADERIE DE JOUETS à LONGUEAU

Au Resto bébé du cœur, les parents peuvent trouver du lait, des couches, mais aussi des jouets et des vêtements. © Radio France - Thomas Schonheere

BRADERIE DE JOUETS organisée par le SECOURS POPULAIRE le samedi 1er et dimanche 2 DECEMBRE 2018 de 13H30 à 17H salle Daniel Fery, Place de la mairie à LONGUEAU

Jeudi 6 Décembre : Lecture et poésie : Avec l'Envol à RUE

Avec son caractère particulier et exceptionnel, grâce à la présence de Mr René Lacaille ce rendez-vous peut vous intéresser. Il vient de la Réunion et sera présent dans le cadre de notre soirée L'Envol, lecture et poésie aux Ateliers Caudron le Jeudi 6 en soirée en compagnie de Mr Philippe Mallard. Concert au Théâtre du Beffroi de RUE le Vendredi 7 Décembre à 20 h 30 Réservations au 03 22 25 00 66 entrée Gratuite (Possibilité de dîner sur place à partir de 19h00

Jusqu'au 31 mars 2019 10 artistes contemporains à Saint Valery sur Somme

Rendez-vous à la galeris MAZNEL 89 rue de La Ferté, à Saint Valery Sur Somme : 03 22 61 53 26 www.maznel.com

Samedi 8 décembre : repas au bénéfice de AFM TELETHON à Ault

Les règlements par chèques libellés à l’ordre de AFM TELETHON peuvent être déposés sous enveloppes adressées à COMITE DES FETES AULT et déposées dans la boîte aux lettres de la mairie d’Ault ou envoyées à : COMITE DES FETES 1 GRANDE AVENUE DU BOIS DE CISE 80460 AULT.

Samedi 8 décembre : Marché de Noël de Chepy –

Le stand de Mathilde au marché de Noël de Strasbourg © Radio France - Guy Wach

Marché de Noël de Chepy – 2018 – de 14h à 22h Organisé par l’association indépendante des parents d’élèves de l’école de Chepy Salle des sports, rue d’emonville Exposants : traiteur, soins bio et cosmétiques, peintures, bijoux, cartes de vœux, marques pages, bijoux en pierres, paniers de confitures, tricots, décorations en pâte fimo, décorations de Noël, jacinthes, produits frais, coffrets bières locales, paquets de sablés, … Atelier de création pour les enfants Présence du père Noël de 16h30 à 18h30 Buvette (vin chaud, chocolat chaud, boissons diverses) Vente de crêpes et bonbons Restauration / barquettes de tartiflette

Les 8 et 9 Décembre : Marché du terroir formule Noël à Rue

Après un marché du Terroir estival, la Ville de RUE organise, le deuxième week-end de décembre, son premier marché du Terroir "formule Noël" ! Dix chalets seront exposés autour de la Chapelle du Saint Esprit avec un décor esprit de Noël. Une dizaine de producteurs ont répondu favorablement pour cette première formule ! (viandes, gâteau battu, pain, miel, terrines, gelée à l'argousier, produits à base de plantes, confitures, biscuits, yaourt, fromage...) "Invitez les produits locaux, à votre table, pour les fêtes

Dimanche 9 décembre : Bourse aux jouets et vêtements à Nibas

© Maxppp - Julio PELAEZ

Salle Pierre WATTEBLED de 9h à 17h Prix du mètre linéaire avec table 2€ réservations 03 22 30 26 13 ou 03 22 30 07 17

Lundi 31 décembre : repas dansant en la salle de l’ancien casino d’Ault

Comme chaque année le Comité des Fêtes d’Ault organise le repas dansant du 31 décembre dans la salle de l’ancien casino. Les réservations sont à faire, comme à l’habitude au 0769996903 ou sur le site du Comité : www.comitedesfetesault.com ou par courriel à : comite-des-fetes-ault@orange.fr Les réservations seront enregistrées jusqu’au26 décembre 2018. Les règlements seront envoyées à : Comité des fêtes – Mairie- 27 bis Grande Rue – 80460 AULT ou 1 Grande Avenue du Bois de Cise 80460 AULT. Les chèques seront libellés à l’ordre du Comité des Fêtes d’Ault.