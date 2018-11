Les évènements de ce week-end et les autres... avec France Bleu Picardie

Voici quelques évènements que France Bleu Picardie vous conseille. N'oubliez pas que notre antenne vous est ouverte tous les samedis à partir de 11h au 03.22.92.58.58

Programmation du 28 au 04 Décembre 2018 pour le cinéma CGR de Beauvais :

En sorties nationales :

- Casse-noisette et les quatre royaumes

- Le Grinch

Le Grinch - Les Veuves

Les Veuves - Lola et ses frères

Lola et ses frères - Robin des Bois

Robin des Bois - Sauver ou périr

Sauver ou périr - Bohemian Rhapsody

EVENEMENTS A VENIR

- Avant-première « Pupille » Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez, Miou-Miou, Olivia Côte

- Avant-première « Astérix - Le Secret de la Potion Magique » Avec Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz, Alexandre Astier, Elie Semoun

www.cgrcinemas.fr/beauvais

Jusqu' au 15 juin 2019 Musique et Patrimoine à Senlis

Ancienne abbaye Saint Vincent 30 rue de Meaux 60300 Senlis PARKING GRATUIT SUR PLACE.

Billetterie en ligne sur www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com Billets en vente à l’Office du Tourisme et sur place.

Tarif normal à 15€. Tarif réduit à 5€ pour les mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi, minimum vieillesse et RSA. Tarif abonnement à 60€ pour 5 concerts, valable sur une saison, disponible à l’entrée de chaque concert.

La programmation au Théâtre de Chés Cabotans d'Amiens pour le mois de Novembre et Décembre.

Les Dimanches 18 et 25 Novembre à 15h :

Une farce traditionnelle à mourir de rire, de multiples fois primée et représentée ici dans sa version originale en castelet !

Comment faire pour ne pas payer ses dettes lorsqu'on en est criblé ? Notre héros Lafleur a trouvé une solution : simuler sa propre mort ! Mais un imprévu va bouleverser son plan...

Le Samedi 24 Novembre 2018 à 18h

Les deux artistes emmèneront le public dans un univers à part, poétique, à la fois drolatique et mélancolique, où s'entremêlent les portraits et destinées de personnages rendus attachants et tendres par l'émotion suscitée à travers le verbe picard

Les Mercredis 7 et 21 Novembre à 15h et Les Mercredis 5 et 19 Décembre à 15h :

Redécouvrez les aventures de Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf au travers de ce conte traditionnel anglo-saxon revisité à la sauce picarde qui permettra à ses jeunes spectateurs de découvrir la manipulation des marionnettes en alternant les scènes jouées "à vue" et les scènes en décors. Une découverte tout en douceur du patrimoine local

Le mercredi 12 décembre à 15h :

Conte symphonique pour narrateur - Charles Aznavour - avec l'orchestre de la Chambre d'Europe, sous la direction de Claudio Abbado. Depuis 1936, ce conte musical de Serge Prokofiev demeure une immortelle leçon de "formation musicale" destinée aux jeunes... Mais les adultes s'en délecteront aussi grâce à l'imagination poétique qui s'en dégage !



Les Dimanches 2, 9, 16 et 23 Décembre ainsi que le 6 Janvier à 15h et Les Samedi 22 Décembre et Jeudi 3 Janvier à 15h :

Librement inspiré du texte traditionnel de Maurice Domon qui aborde un thème récurent des répertoires de marionnettes traditionnelles du monde, la nouvelle adaptation de Ches Cabotans vous propose une relecture de la nativité par les yeux d'un "tchot nazu". Le "nazu", l'enfant de la troupe, le plus naïf et le plus "tren-neux" comme le décrit Lafleur, c'est tchot Blaise bien sûr ! Ainsi, nous découvrirons comment, alors qu'il s'endort en lisant la bible, notre petit héros entraîne son meilleuir ami, Lafleur, dans une aventure insolite, guidés par l'étoile du berger, à la recherche de "Tchot Jésus". Adaptation Marie Rémond d'aprés la version de Françoise Rose Auvet et Maurice Domon

Exposition VISITE COMMENTÉE ET GRATUITE DU MARDI AU DIMANCHE 14H À 17H

De l'âge d'or des marionnettes début XIXème à l'inauguration du théâtre de Chés Cabotans en 1997 dans l'emblématique quartier Saint Leu, nous vous retraçons l'histoire de la troupe de Maurice Domon crée en 1933 ainsi que les aventures de notre héros local Lafleur. Cette visite est accompagnée de la présentation d’une partie du fond de marionnettes et d’accessoires. Renseignements complémentaires et réservations au 03.22.22.30.90



Les dimanches 11 novembre et 9 décembre : double ouverture spéciale Jouets, Cadeaux et Fêtes ! aux Ateliers de la Bergerette de Beauvais

Les dimanches 11 novembre et 9 décembre, 14h-18h, double ouverture spéciale Jouets, Cadeaux et Fêtes ! Des Ateliers sortiront la vaisselle de soirée et les beaux vêtements, jouets et autres cadeaux potentiels. Car (s')offrir de chouettes objets issus de la réutilisation à l'occasion des fêtes, c'est choisir de préserver les ressources naturelles de notre chère planète ! Et pour des emballages réutilisables, pensez à l'art du furoshiki... L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la Bergerette, sera également ouverte à 5 minutes à pied au 32 rue de Savignies. Les Ateliers de la Bergerette : Le Recycl'à Brac 8 rue de la Bergerette, 60000 Beauvais 03.44.48.26.74 contact@ateliers-bergerette.org www.ateliers-bergerette.org

Toute la semaine du 26 au 30 novembre ainsi que le samedi 1 décembre de 10 h à 12 h30 : Collecte de jouets au profit des Restos du coeur

L’association « les violettes » vous propose de déposer un jouet, une peluche, un jeu de société, du matériel de puériculture.... À l’école primaire rue Soufflot (quartier Québec) aux heures d’ouverture de l’école toute la semaine du 26 au 30 novembre ainsi que le samedi 1 décembre de 10 h à 12 h30 ! Vos généreux dons seront remis aux restos du cœur pour être distribués aux enfants lors des arbres de¨Noël.

Mercredi 28 Novembre – 15h Vendredi 30 Novembre – 19h ToiIci&Moilà à la MCL de GAUCHY

Jeudi 29 novembre 20h30 Vendredi 30 novembre 19h30 "Le Troisième Cirque" à Creil

Acrobate, Maroussia Diaz Verbèke met en oeuvre une époustouflante parade moderne, une déambulation radiophonique, composée d’une dizaine de numéros, imaginés comme une grande traversée de la vie. Au programme : du rire renversant, le saut intrépide de la mort, l’incroyable jeu de mots, la voltige de l’enthousiasme, sans oublier la marche littéralement au plafond et l’équilibre d’aplomb. Vaste collection passionnée où mille sujets et pensées s’invitent dans la danse de l’acrobate, où l’artiste seule en piste nous enivre par sa grâce dans une proximité intimiste avec le public. Il y aura de la vie, du désordre et des exercices aussi périlleux que réjouissants. Le spectacle, ou plutôt la fête – en forme de Dj Set, s’annonce haute en couleurs et en tous points conforme à la devise de la compagnie Le Troisième Cirque : « Joie, audace et aventure » ! Site web : https://www\.faiencerie\-theatre\.com/CircusRemix\.html Événement Facebook : https://www\.facebook\.com/events/625988557754420/ Vidéo : https://vimeo\.com/294402830 - paroles de spectateurs après la présentation du spectacle de 104 à Paris.

Du Samedi 1er décembre au dimanche 9 décembre

Marché de Noël, Place des Pilotes de Saint Valery Sur Somme :

- Les samedis de 11h à 21h, les dimanches de 10h à 18h et en semaine de 17h à 20h

Samedi 1er et dimanche 2 décembre : Opération Téléthon, Place des Pilotes

- Le samedi de 11h à 21h et le dimanche de 10h à 18h : Vente de créations fait main par l’association 3D en Baie

- Le samedi de 11h à 21h : Vente de barbe à papa et pop corn par les sapeur-pompiers

- Le samedi à 18h : Course de 5km organisée par les sapeurs-pompiers, inscription à 17h

Samedi 1er décembre :

- Dans la salle Adrien Huguet : Arbre de Noël de la clique des sapeurs-pompiers

Mercredi 5 décembre :

- A 19h sur la place Saint Martin : Cérémonie patriotique à l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

Mercredi 19 décembre :

- A 14h dans la salle du Casino : Arbre de Noël de l’amicale hospitalière

Jeudi 20 décembre :

- Dans la salle du Casino : Spectacle de Noël de l’école des Corderies

Vendredi 21 décembre :

- A 19h dans la salle du Casino : Arbre de Noël de l’école Notre Dame

Samedi 22 décembre :

- A 18h à l’église Saint Martin : Concert de Noël Mouette et Chansons, entrée libre

Mercredi 26 décembre :

- A 14h et 17h : Concours “J’aime Noël, je décore ma maison !”

Samedi 1er décembre : Médiévale à ESTREES LES CRECY

La Medievale est de retour le 1er Décembre à ESTREES LES CRECY ; possibilité de s'inscrire sur ADEORUN ou bulletin à télécharger sur la page La Médiévale 5 ! L'AS Estrées les Crécy prépare au mieux cet évènement!Chaque participant aura 1 cadeau , + 1 crêpe + 1 boisson chaude ; 1€ sera reversé au collectif les ballons rouges. ( collectif de Parents d’enfants,de jeunes et d’adultes présentants un handicap mental,avec troubles associés)Cadeaux aux 3 premiers Hommes et Femmes au scratch + Tombola avec de très beaux lots. A l’issue de la course vous aurez la possibilité de vous restaurer ,en effet une friterie sera présente ainsi qu’une buvette à l’intérieur de la salle des Fêtes !!!

Samedi 1er décembre : Soirée Téléthon à BOMEL (Oise)

La troupe de théâtre des Borniols remontent sur les planches de la salle Olivier Métra le samedi 1er décembre 2018, pour vous faire rire !

Il y aura des sketchs, du chant, des chorégraphies, du spectacle et beaucoup de rire. Une buvette sera présente dans la salle Olivier Métra. Rendez-vous le 1er décembre 20h30 à Bornel dans l'oise !

Samedi 1er Décembre : Repas Coucous Spectacle à FREVENT

Inscriptions & Réservations* Lundi, Mardi,Vendredi 9h-11h30 14h-17h Samedi 14h-17h Au Local-club, rue du marais 62270 Frévent Par courrier, accompagnée du règlement Local-club Maison des Loisirs 16, rue Leclerc 62270 Frévent : réservation avec règlement

Samedi 1 er décembre : marché de Noël de Villers bocage

Le comité des fêtes de Villers bocage organise un marché de Noël le samedi 1 er décembre à la salle des fêtes .25 exposants proposeront des objets de décoration pour les fêtes de noël , des cartes ,livres , bijoux...et quelques stands alimentaires L'entrée est gratuite, ouvert de 10h à 18h Buvette et restauration sur place

Samedi 1er et Dimanche 2 décembre : Exposition vente spéciale NOËL avec de comité Saint Anne / Fbg de Noyon

Rendez vous 23 rue Vascosan ...Restauration et boissons sur place... courriel : cq.steanne@gmail.com tel : 07 77 69 25 75

samedi 1er et dimanche 2 Décembre : BRADERIE DE JOUETS à LONGUEAU

BRADERIE DE JOUETS organisée par le SECOURS POPULAIRE le samedi 1er et dimanche 2 DECEMBRE 2018 de 13H30 à 17H salle Daniel Fery, Place de la mairie à LONGUEAU

Samedi 1er et Dimanche 2 décembre : Portes ouvertes de Noël à la SPA Canche Authie de ST AUBIN

Portes ouvertes de Noël à la SPA Canche Authie de ST AUBIN samedi 1er et dimanche 2 décembre. Mini village de Noël, restauration, ventes et animation...

Dimanche 2 Décembre : Marché de Noël à Breteuil

la ville et les commerçants de Breteuil (BCA- Breteuil commerce artisanat) organisent un marché de Noël ce dimanche, de 10h à 18h. Vous pourrez y retrouver une trentaine d’artisans et de commerçants et artisans locaux. Un jeu concours est également organisé avec une console de jeux à gagner en reconnaissant les commerçants dans leur jeune âge! renseignements : David Bonvoisin 07 60 93 11 15

Dimanche 2 Décembre : Vide Grenier à ETALONDES

Vide grenier en faveur du Téléthon organisé par l'association Partage Sénégal, au profit de la recherche, 5€ la table de 1.20 métre Réservations 02 35 86 61 25 ou 06 89 20 32 36

Dimanche 2 décembre : 9ème Marché de la Saint - Nicolas de Pont-Rémy

Découvrez l’ambiance des fêtes de fin d’année avec Saint Nicolas à l' Espace communal de Pont Remy ! Les exposants en gastronomie ou en artisanat vous accueilleront pour vous faire partager leurs créations et leurs produits. Buvette et restauration sur place. Renseignements : mairie au 03.22.27.12.07

Dimanche 2 décembre : stage, réservé aux femmes, pratiquantes ou non de Krav Maga au sein du gymnase Elsa Triolet à Amiens

Ce stage, réservé aux femmes, pratiquantes ou non de Krav Maga, aura lieu le dimanche 2 décembre 2018 de 9H à 12H au sein du gymnase Elsa Triolet à Amiens.Le programme de ce stage portera sur des réponses aux situations auxquelles les femmes peuvent être confrontées. Nicolas BOULANGER président du club Krav Maga Amiens mail du club : contact@kravmaga-amiens.fr tél : 0619652320



Jeudi 6 Décembre : Lecture et poésie : Avec l'Envol à RUE

Avec son caractère particulier et exceptionnel, grâce à la présence de Mr René Lacaille ce rendez-vous peut vous intéresser. Il vient de la Réunion et sera présent dans le cadre de notre soirée L'Envol, lecture et poésie aux Ateliers Caudron le Jeudi 6 en soirée en compagnie de Mr Philippe Mallard. Concert au Théâtre du Beffroi de RUE le Vendredi 7 Décembre à 20 h 30 Réservations au 03 22 25 00 66 entrée Gratuite (Possibilité de dîner sur place à partir de 19h00

Vendredi 7 Décembre : Concert de Gala du Conservatoire à Amiens

Concert de Gala du Conservatoire, avec la présence exceptionnelle de l’Orchestre de Picardie. Accompagné de trois solistes lauréats 2018 du Conservatoire. Concert gratuit sur réservation obligatoire, à partir de lundi 19 novembre au 03 22 80 52 63 dans la limite des places restant disponibles. Retrait des billets auprès de l’Administration du Conservatoire (3, rue Desprez à Amiens, 2ème étage) Du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, auprès de Mme Virginie Bigard. Du lundi au jeudi de 17h à 18h, auprès de M. Maxime Renard

VENDREDI 07 Décembre : l' IREAM fait son TELETHON 2018 à AMIENS

A l'occasion du TELETHON 2018, l' IREAM, Centre de Formation d'Apprentis , ouvre ses portes au public le VENDREDI 07 DECEMBRE 2018, de 14 à 23 h . Ainsi , différentes prestations seront proposées et réalisées par les apprentis et formateurs, à prix réduits:

nettoyage de voitures

passage de motos au banc de puissance

vente de pains et viennoiseries

vente de bouquets

coupe /coiffage

manucure et maquillage

lâcher de ballons..

Les bénéfices seront entièrement reversés à l'AFM Telethon Nous vous attendons nombreux!

Vendredi 7 Décembre : Marché Spécial Fêtes 2018 au Marché de l'Abreuvoir à BERNAVILLE

Le traditionnel marché Spécial Fêtes 2018 aura lieu le VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 à compter de 16H au Marché de l'Abreuvoir, 4 place Jean-Marie Danel à BERNAVILLE (80370). Venez nombreux y faire vos achats et y préparer votre réveillon. Commune de BERNAVILLE 03 22 32 77 25

Du 7 au 9 Décembre : TELETHON SALOUEL 2018

Samedi 8 décembre et Samedi 15 décembre : Noël à la ferme de Bussu

EARL COMPERE - 5 rue de Péronne 80200 Bussu https://www\.facebook\.com/ferme\.compere 06 72 38 47 15

Samedi 8 décembre : repas au bénéfice de AFM TELETHON à Ault

Les règlements par chèques libellés à l’ordre de AFM TELETHON peuvent être déposés sous enveloppes adressées à COMITE DES FETES AULT et déposées dans la boîte aux lettres de la mairie d’Ault ou envoyées à : COMITE DES FETES 1 GRANDE AVENUE DU BOIS DE CISE 80460 AULT.

Samedi 8 décembre : Concert de gala de l’Harmonie Municipale de RUE

Le concert de gala de l’Harmonie Municipale de RUE (80), se déroula le samedi 8 décembre 2018 à l’Eglise Saint Wulphy de Rue à 20h30 – Entrée Libre.

Samedi 8 Décembre : commémoration et l'exposition dédiées aux soldats britanniques à Gouy en Artois

Grande exposition sur les chars britanniques de la première guerre mondiale, sur les souterrains de notre région.

Exposition unique sur les soldats britanniques qui ont laissé leur noms et graffiti dans le souterrain du village. Commémoration au monument aux morts à 11h00 Exposition à l'église de Gouy à partir de 14h00. Entrée libre et gratuite.

Samedi 8 décembre : Marché de Noël de Chepy –

Marché de Noël de Chepy – 2018 – de 14h à 22h Organisé par l’association indépendante des parents d’élèves de l’école de Chepy Salle des sports, rue d’emonville Exposants : traiteur, soins bio et cosmétiques, peintures, bijoux, cartes de vœux, marques pages, bijoux en pierres, paniers de confitures, tricots, décorations en pâte fimo, décorations de Noël, jacinthes, produits frais, coffrets bières locales, paquets de sablés, … Atelier de création pour les enfants Présence du père Noël de 16h30 à 18h30 Buvette (vin chaud, chocolat chaud, boissons diverses) Vente de crêpes et bonbons Restauration / barquettes de tartiflette

Samedi 8 Décembre : Repas de la Sainte Barbe. au Crotoy Proposé par l’amicale des Sapeurs-Pompiers

Samedi 8 Décembre : Repas de la Sainte Barbe, Proposé par l’amicale des Sapeurs-Pompiers, Salle Toulouse Lautrec, rue Eudel. Infos et réservations : +33(0)3.22.27.84.58

Samedi 8 décembre Concert Spectacle à CREIL

Samedi 8 et Dimanche 9 Décembre : Marché du terroir formule Noël à Rue

Après un marché du Terroir estival, la Ville de RUE organise, le deuxième week-end de décembre, son premier marché du Terroir "formule Noël" ! Dix chalets seront exposés autour de la Chapelle du Saint Esprit avec un décor esprit de Noël. Une dizaine de producteurs ont répondu favorablement pour cette première formule ! (viandes, gâteau battu, pain, miel, terrines, gelée à l'argousier, produits à base de plantes, confitures, biscuits, yaourt, fromage...) "Invitez les produits locaux, à votre table, pour les fêtes

Samedi 8 et Dimanche 9 décembre : exposition vente de tableaux à Amiens

L"association Artistique du Personnel de la Poste et d'Orange de Picardie organise une exposition vente de tableaux au profit de l'association SAINT VINCENT DE PAUL. Cette exposition aura lieu les 8 et 9 décembre 2018 à la résidence "ESPOIR ET JOIE" située au 13 rue Dhavernas à Amiens. Entrée libre ces deux jours de10 heures à 18 heures

Dimanche 9 décembre : Bourse aux jouets et vêtements à Nibas

Salle Pierre WATTEBLED de 9h à 17h Prix du mètre linéaire avec table 2€ réservations 03 22 30 26 13 ou 03 22 30 07 17

Dimanche 9 Décembre MARCHE DE NOËL à CLERY SUR SOMME

Déco de Noël, Produits artisanaux, Idées Cadeaux, Crèpes et boissons chaudes...Présence du père Noël de 16h à 17h

Dimanche 9 Décembre : 1 ère édition de "L'Abbevilloise VTT"

Trail, Randonnée VTT et Pédestre dimanche 9 décembre organisation : Vélo Club Ponthieu Vimeu. 3 Circuits VTT (50, 35 et 15 Km) 1 circuit Marche (8,7 Km) 1 Circuit TRAIL (16 Km) Inscriptions dès 8h00 Carrefour rue Cordeliers Préinscription et info sur le facebook "l'abbevilloise VTT"

Mardi 11 Décembre concert de musique espagnole à Ham

Concert de musique espagnole le 11 Décembre à la Médiathèque intercommunale dans le cadre du festival En voix. Cela commencera à 20h30. Prix 10€

Samedi 15 Décembre : Concert GOSPEL à PONT REMY

En l'Eglise de Pont Remy à 20h30 Réservations : mairie de Pont Remy : 03 22 27 12 07

Samedi 15 et dimanche 16 décembre : Week-end Spécial Noël - Marché en chalets au Crotoy

Samedi 15 et dimanche 16 décembre : Week-end Spécial Noël - Marché en chalets de 10h à 19h - Place Jeanne d'Arc Ateliers pour enfants, structure gonflable, présence de l'harmonie et du père Noël ! Infos : www.lecrotoyanimationculture.com - 03.22.31.02.98

Samedi 15 et Dimanche 16 Décembre : Marché de Noël à Cayeux Sur Mer

L'association Chès Piots de Cayeux organise son Marché de Noël les 15 et 16 décembre...

Mercredi 19 décembre : VENEZ DÉCOUVRIR LE CHANTIER D’AMÉNAGEMENT POUR LES HIRONDELLES à LAWARDE-MAUGER-L’HORTOY

Picardie Nature et la Commune de Lawarde-Mauger-l’Hortoy organisent le mercredi 19 décembre 2018 un chantier consacré à la cohabitation avec les Hirondelles de fenêtre à destination du grand public.Nous vous donnons rendez-vous à la mairie de Lawarde-Mauger-l’Hortoy (Oise) de 14h à 17h pour y participer !

--> Pourquoi cette initiative ?

Depuis plusieurs années, les Hirondelles de fenêtre se sont installées sur la mairie et la salle des fêtes de la commune de Lawarde-Mauger-l’Hortoy. L’accumulation des salissures causées par les déjections pose problème pour l’esthétique de ces bâtiments. Soucieuse de protéger la biodiversité, la mairie a accepté avec plaisir la solution de Picardie nature : l’installation de planchettes sous les nids préservera les vitres et appuis de fenêtres des fientes, tout en permettant aux oiseaux de nicher en toute sérénité.

--> Pourquoi les hirondelles ?

Les hirondelles et leurs nids sont protégés par la loi : toute l’année, il est interdit de les détruire. Bien qu’encore observées un peu partout (source : www.clicnat.fr), les populations d’hirondelles ont vu leur effectif chuter. Depuis les années 1990, on a observé jusqu’à 50% de perte pour les Hirondelles de fenêtre et 40 % pour les Hirondelles rustiques (source : MHNH). L’Hirondelle de fenêtre installe son nid à nos fenêtres et sur nos murs : elle y revient chaque année. Les citoyens ont ainsi toute leur part à jouer dans la protection de ces oiseaux aimés de tous !

Lundi 31 décembre : repas dansant en la salle de l’ancien casino d’Ault

Comme chaque année le Comité des Fêtes d’Ault organise le repas dansant du 31 décembre dans la salle de l’ancien casino. Les réservations sont à faire, comme à l’habitude au 0769996903 ou sur le site du Comité : www.comitedesfetesault.com ou par courriel à : comite-des-fetes-ault@orange.fr Les réservations seront enregistrées jusqu’au26 décembre 2018. Les règlements seront envoyées à : Comité des fêtes – Mairie- 27 bis Grande Rue – 80460 AULT ou 1 Grande Avenue du Bois de Cise 80460 AULT. Les chèques seront libellés à l’ordre du Comité des Fêtes d’Ault.