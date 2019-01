Les évènements de ce week-end et les autres... avec France Bleu Picardie

Voici quelques évènements que France Bleu Picardie vous conseille. N'oubliez pas que notre antenne vous est ouverte tous les samedis à partir de 11h au 03.22.92.58.58

programmation du 23 au 29 Janvier 2019 pour le cinéma CGR de Beauvais :

Un fauteuil de cinéma (rouge) dans son salon, plutôt confortable © Radio France - Adrien Beria

En sorties nationales :

- LA MULE (VF + VOST)

- GREENBOOK (VF + VOST)

- L’ORDRE DES MEDECINS

- LES PETITS FLOCONS

- THE HATE YOU GIVE (VOST + VF)

Films Arts et Essais de la semaine :

- PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

- MONSIEUR

Horaires Arts/Essais sur http://www.cgrcinemas.fr/beauvais/evenement/1681749-les-films-art-essai

Horaires Séances en VOST sur http://www.cgrcinemas.fr/beauvais/evenement/1681731-les-films-en-vost

Les rendez-vous de Janvier et Février au CRR d'Amiens

- organisateurs

Programmation au Théâtre de Chés Cabotans d'Amiens pour les mois de Janvier et Février 2019

- organisateurs

Entrée Libre sur réservation - Places Limitées Le Dimanche 3 Février à 15h Programmation Spéciale en Hommage à Françoise Rose Auvet, Organisée par l'association "Le Tchot Souper" en partenariat avec l'Agence Régionale de la Langue Picarde et le Théâtre Chés Cabotans d'Amiens



- organisateurs

Le Mercredi 23 Janvier à 15h Le Mercredi 6 Février à 15h Le Jeudi 14, Vendredi 15, Lundi 18 & Mardi 19 Février à 15h Conte symphonique pour narrateur - Charles Aznavour - avec l'orchestre de la Chambre d'Europe, sous la direction de Claudio Abbado. Depuis 1936, ce conte musical de Serge Prokofiev demeure une immortelle leçon de "formation musicale" destinée aux jeunes... Mais les adultes s'en délecteront aussi grâce à l'imagination poétique qui s'en dégage !



- organisateurs

Les Mercredis 16 & 30 Janvier à 15h Le Lundi 11, Mardi 12, Mercredi 13 & 20, Jeudi 21 & Vendredi 22 Février à 15h : Redécouvrez les aventures de Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf au travers de ce conte traditionnel anglo-saxon revisité à la sauce picarde qui permettra à ses jeunes spectateurs de découvrir la manipulation des marionnettes en alternant les scènes jouées "à vue" et les scènes en décors.

Une découverte tout en douceur du patrimoine local !

- organisateurs

Le Dimanche 27 Janvier à 15h : Une farce traditionnelle à mourir de rire, de multiples fois primée et représentée ici dans sa version intégrale en castelet ! Comment faire pour ne pas payer ses dettes quand on en est criblé? Notre héros Lafleur a trouvé une solution: simuler sa propre mort... Mais un imprévu va bouleverser son plan ! Bouffonnerie traditionnelle de Maurice Domon / Adaptation de Françoise Rose-Auvet / Décors de Jacques Auvet

- organisateurs

VISITE COMMENTÉE ET GRATUITE DU MARDI AU DIMANCHE 14H À 17H : De l'âge d'or des marionnettes début XIXème à l'inauguration du théâtre de Chés Cabotans en 1997 dans l'emblématique quartier Saint Leu, nous vous retraçons l'histoire de la troupe de Maurice Domon crée en 1933 ainsi que les aventures de notre héros local Lafleur. Cette visite est accompagnée de la présentation d’une partie du fond de marionnettes et d’accessoires. Renseignements complémentaires et réservations au 03.22.22.30.90

Samedi 19 Janvier : Diner Lecture au Bistrot de Mado au Crotoy

- organisateurs

Samedi 19 janvier : Une boutique Ding Fring ouvre ses portes à Albert

Sandrine Coulon, 40 ans, vient spécialement d'Arc-sur-Tille, pour elle les bourses aux vêtements sont une habitude © Radio France - Thomas Nougaillon

Avec "LE RELAIS : Première boutique de la Somme dotée du nouveau look des espaces Ding Fring, l’enseigne lève le rideau le samedi 19 janvier. L’ouverture de cette boutique de 300 m2 permet de créer 4 emplois solidaires, vocation première du Relais. L’implantation de l’enseigne Ding Fring répond également à un besoin des clients puisqu’il n’existe pas sur ce secteur de magasin de vêtements et d’accessoires d’occasion de l’enseigne. Ce magasin complètera le réseau existant composé de 4 boutiques installées à Abbeville, Amiens, L’Etoile et Doullens.

Les 19 et 20 Janvier : nuit du kayak polo au Centre aquatique de Moreuil "Al Méo"

- organisateurs

Le kayak polo: Au carrefour du basket, du water polo et du football américain, le kayak polo offre un cocktail assurément spectaculaire.

Une surface de jeu de 35 m x 20, équipée de 2 buts surélevés de 1,50 m par 1 m, deux équipes de 4 joueurs se disputent un ballon à la main où à l'aide de la pagaie. Le kayak polo comprend des compétitions régionales, nationales (championnats de France divisés en plusieurs divisions) et internationales (championnats d'Europe et du Monde). Les spectateurs sont le bienvenus. 20h00 à 20h30 Inspection + Nettoyage des kayaks 20h30 Briefing des équipes, pot d’accueil, point nouvelle règle Samedi 21h à dimanche 13h25 Matchs

13h40 Résultats et pot 12 équipes seront présente (Loeuilly Canoë Kayak, Compiègne Kayak, Chelles, Île de France, Le Havre, Avranche...). 1 seule division. Plusieurs membres de l'équipe de France seront présent. Les matchs se dérouleront en 2 mi-temps de 7 minutes sans time-shoot.Sans pour les matchs de classement en 2 mi-temps de 10 minutes.

Vendredi 25 janvier 2019 La « Nuit des Conservatoires 2019 » à Amiens

- organisateurs

Au programme du Conservatoire d’Amiens Métropole : Auditions, ateliers, concerts, déambulations, espace game artistique, performances, …Danse, musique et théâtre jusqu’au bout de la nuit ! Programme détaillé disponible le soir même

Salon Tourisme du vendredi 25 Janvier au dimanche 27 Janvier 2019. Château de Montvillargenne

- organisateurs

Parking : gratuit Entrée : gratuite Les exposants sont Univairmer, Asia, Costa croisières etc… Seront présent sur le salon une trentaines d’exposants. Ouverture du salon Le salon du mariage sera ouvert au public : Le vendredi 25 de 14h à 19h Le samedi 26 de 10h à 19h Le dimanche 27 de 10h à 19h Renseignements et informations au 06 37 48 07 88

Samedi 26 Janvier : LOTO à la salle des fêtes de Crevecoeur le Grand

- organisateurs

Dimanche 27 janvier 2019 : matinée fitness à la salle polyvalente de Picquigny

- organisateurs

Une matinée fitness organisée par l'association Bougeons avec la Chaussée Tirancourt, aura lieu ce dimanche 27 janvier 2019 de 10h à 12h à la salle polyvalente de Picquigny. Au prix de 10 euros et à partir de 12 ans. Ou le forfait 3 stages: 25 euros Prochaines dates: le 31 mars et le 12 mai Des activités diverses vont être proposées du réveil musculaire et de la zumba'sculpt et bien d'autres encore. Alors n'hésitez pas à vous inscrire au 07 67 53 37 06 (Françoise) Bougeons avec la Chaussée Tirancourt 12 rue du 8 mai 1945 80310 La Chaussée Tirancourt 06 83 01 04 01

Dimanche 27 janvier 2019 : 23ème REDERIE de CANDAS

-

Pour la 23e année consécutive, l'association Animation 2000 badminton organise sa REDERIE annuelle dans la salle polyvalente de CANDAS (près de Doullens) de 7h à 17h30. Un point de restauration rapide sera proposé sur place. contact : a2000candas@gmail.com

Dimanche 27 Janvier : Bourse Fèves, Kinder, capsules de champagne à BEAUQUESNES

- organisateurs

Rendez-vous Dimanche 27 Janvier salles des fêtes de Beauquesne de 9hà 17h . Réservations : La boite à fèves, Mr Belanger 06 73 08 60 35

Mardi 29 JANVIER 2019 : BRADERIE DE VETEMENTS Place de la mairie à LONGUEAU

la braderie pour des vêtements à petits prix © Radio France - Vincent Hulin

BRADERIE DE VETEMENTS organisée par le SECOURS POPULAIRE le mardi 29 JANVIER 2019 de 13H30 à 17H salle Daniel Fery, Place de la mairie à LONGUEAU

Samedi 2 février : 19ème Festival des voix d'hiver à la MCL de Gauchy

- organisateurs

Atelier batucada édito 2 : La percussion comme vecteur de lien social et d’exutoire ! L’école Ritmistas vous propose une initiation à la percussion. Débutants, initiés, musiciens, non musiciens… rendez-vous le samedi 2 Février de 14h à 17h pour partager un bon moment en toute convivialité. Samedi 2 février de 14h à 17h - Tarif : 3,5O euros + entrée au spectacle du jour.

scène off 3 Jazz - à 19h30

La compagnie Bertaux Mardi 5 février : La «compagnie Bertaux» , c'est cinq musiciens, amateurs de jazz et Bossa Nova, pour le plaisir de vos oreilles.

lex Achour Mercredi 6 février : Pop - Gagnant du radio-crochet 2018, il nous fait le plaisir de revenir interprêter plusieurs de ses titres accompagné par un guitariste

Benkofski Jeudi 7 février : Chanson - Benkofski a des choses à dire alors les écrits fort et les chante. Il nous parle de tous ces riens qui font tout. Accompagné par la guitare folk rageuse et tendre de Maxime Picot, il se presse de rire de tout de peur d'être obligé d'en pleurer mais… n'est pas toujours assez rapide. http://www\.benkofski\.com/

Matt (Dancers in Red) Vendredi 8 février : rock acoustique - Avec des chansons de son propre répertoire et des composition, Matt nous proposera un répertoire résolument rock et acoustique.

Samedi 2 février : Loto à oisemont

- organisateurs

Samedi 2 et dimanche 3 Février : Foire aux disques à Mégacité Amiens

- organisateurs

De 10h à 19h à mégacité Amiens renseignements 06 13 39 50 15

les 9 et 10 février : exposition féline à Amiens

- organisateurs

Une exposition féline se déroulera les 9 et 10 février à Amiens, gymnase du Lycée la Providence, 146 Boulevard de St Quentin. Plus de 200 chats seront présentés au public, plus de 30 races avec concours de beauté LOOF en présence de 6 juges internationaux. Les races seront présentées sur le podium tout au long de la journée.Une occasion de rencontrer des éleveurs et des passionnés qui à 80 % sont des Hauts de France et à 50 % picards. Pas de vente sur place. renseignements claudine.pissy@wanadoo.fr Claudine Pissy Présidente de l'AFNP 80160 Flers sur Noye

Samedi 16 février repas dansant de la Saint Valentin à Ault

- organisateurs

Le repas dansant de la Saint Valentin 2019 se déroulera le samedi 16 février dans la salle de l’ancien casino à Ault. renseignement complémentaire : site : www.comitedesfetesault.com

Dimanche 17 février : Réderie Annuelle de BERTANGLES

Une journée de plus pour le vide-grenier cette année. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

L'association la Bertangloise organise sa réderie annuelle le dimanche 17 février de 8h à 18 h en la salle polyvalente. Restauration sur place ; boissons et sandwichs inscription au 03 22 93 69 29 ou 06 06 65 02 45

Samedi 23 Février : Gala de Catch à Beauvais

- organisateurs

ABCA vous propose un gala de catch que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Au programme plus de 14 catcheurs dont 4 catcheuses. Un show complètement inédit avec des matchs encore jamais vus dans le catch français. Soyez au rendez vous ! Au cours de cette soirée de nombreuses surprises. Prix des places seulement 7€ et gratuit pour les moins de 8 ans. Car c'est le choix de L'ABCA de rendre accessible au maximum de famille ce spectacle !! Salle Léo Lagrange rue Louis Roger à Beauvais

Jeudi 28 Février : Après midi dansant à COMPIEGNE

- organisateurs

Jeudi 28 FEVRIER Après midi dansant au centre des Rencontres de la Victoire à COMPIEGNE Animé par La MISS MUSETTE Dorothée LHOIR & ses 3 Muisiciens Entrée 10€ ; Horaires : 14H30 / 19H30. Renseignements et réservations Au 06 81 95 90 49 Organisation ON AIME DANSER au profit des Enfants Handicapés du C A M S P de Compiègne/ Noyon

Samedi 9 Mars : Concert au TJP Albert

- organisateurs

concert au tjp Albert au profit de l association debra pour Thomas Tuillier : Le concert est de 7euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants de moins de 12ans et aura lieu le 9 mars 2019 à 20h https://www.facebook.com/EchOes-1365424753490504/