Les évènements de ce week-end et les autres... avec France Bleu Picardie

Samedi 18 mai : 13e édition du festival Les écrémés à Contre

Samedi 18 mai : Concert de musiques et chants de Bretagne à Saint Valery sur Somme

Samedi 18 mai : Vernissage à Beauquesne

Samedi 18 mai : Salon du livre à EU

Samedi 18 et dimanche 19 mai : Portes Ouvertes pour l’adoption au refuge de Laon de la SPA

Le refuge de Laon (02) de la Société Protectrice des Animaux (SPA) organise ses Portes Ouvertes, le week-end du 18 et 19 mai. Cette nouvelle édition met en lumière les bienfaits que procure l’animal à son propriétaire : émotions positives, ronron thérapie, lien social, confiance en soi ou encore activité physique. Des études le prouvent, avoir un animal est bon pour la santé du corps et de l’esprit. Comme chaque année, elles ont pour but de favoriser l’adoption. La SPA – Refuge de Laon « Des Prés de Longuevalle » Chemin de la Croix de Chivy – 02000 LAON 03 23 20 42 54 – https://www\.la\-spa\.fr/laon Vidéo - micro-trottoir : https://youtu\.be/GmE5cmzZihw

Dimanche 19 mai : déstockage prét à porter féminin à Arvillers

la salle des fêtes COCA au centre du village face à la mairie et non pas la nouvelle salle des fêtes. Cet évènement se déroulera dimanche 19 mai de 10 h à 18 h

Dimanche 19 mai : Marché de Printemps à Mézières en Santerre

La commune de Mézières en Santerre organise son 3ème Marché de Printemps le dimanche 19 mai de 9 h à 18 h.

En tout une quarantaine d'exposants : créateurs, producteurs, artisans, commerçants (déco intérieure et exterieure, bijoux, couture, tableaux, accessoires, savons artisanaux, gravure sur verre, peinture sur porcelaine, cidre, miel et produits apicoles, terrines, confitures, bière, chocolat, spécialités du nord, spécialités des îles, vin, saucisson, huile d'olive, fromage, fruits et légumes, olives, pain.... affûteur rémouleur, fleurs, plants de légumes...

Animation par "la forge des coquelicots" qui va faire une démonstration de forge et par les "Ch'tis baladins" qui vont animer la journée au son d'un orgue de barbarie.

Restauration et buvette sur place.

Vendredi 24 Mai : LAPIN LAPIN de Coline Serreau au Théâtre du Marquenterre de RUE

Théâtre du Marquenterre Issue d’une résidence à Rue 24 mai 2019 - 20H Réservations : 07 81 82 68 47

Vendredi 24 mai : Troisième édition de la Corrida de la Vierge Dorée d'Albert

Vendredi 24 mai à partir de 17h30 devant la Basilique, Troisième édition de la Corrida de la Vierge Dorée

Organisée par Les Amis de la Basilique en relation avec l’AMAAC., pour la restauration, des décors peints, des fresques et des mosaïques de la Basilique. Une joyeuse mise en bouche printanière … Rires et courses échevelées pour la rénovation de notre patrimoine albertin … Evènement sportif alliant diverses manifestations, ambiance musicale en Ville, cafés en fête et orchestres de rue.· à 17h30 , une marche de 6 km à 19h15, la joyeuse Course de serveuses et garçons de café déguisés de 1,6 km avec un plateau en main sans renverser le verre rempli d’eau !!!! …. Un lot pour chaque participant , il le mérite !? à 19h45 , la course de 5 km (pour les coureurs débutants + de 23 min)· à 20h30 , la course de 5 km (pour les coureurs initiés – de 23 min)Des coupes sportives offertes aux gagnants. Renseignements et inscriptions obligatoires (avant le 21 mai 2019 ) au 06 63 99 08 28 ou au 06 22 46 45 10 ou sur https://courses80.fr/inscription.php ou sur https://courses80.fr/index.php ou http://www.info-running-pic.com/

Samedi 25 mai : Festival cubain à Amiens

Nous sommes une association créée il y a seulement 2 ans, nous sommes 8 membres au sein de cette association et avons pour objectif de partager notre passion pour la culture cubaine, dont les danses latines.

Nous ne sommes pas la seule association, ni la première, de danses latines sur Amiens, mais nous œuvrons depuis 2 ans désormais pour mettre la danse latine à la portée de tous, nous sommes là pour apprendre mais surtout pour le faire dans la joie et l'échange, et le rendre ainsi accessible à tous !

Ce coté "familial", nous a permis depuis 2 ans d'avoir de plus en plus d'élèves et d'organiser une soirée Halloween qui a mobilisé beaucoup de monde, ainsi qu'une Zumba Party dont les fonds ont été reversés au Dr Micky.

Suite à cette réussite, nous avons souhaité continuer dans cette direction et cette fois mettre en avant la tradition cubaine, et donc proposer à nos élèves et à l'ensemble des Amiénois un Festival Cubain ! Notre évènement se déroule du début d'après-midi et se terminera en fin de soirée.

Notre professeur de danse Périne Despres, diplomée en danse classique, contemporaine et jazz a réalisé de nombreux cours et stages de danses latines, notamment à Cuba. C'est fort de son expérience que nous avons la chance d'accueillir un des plus grands soneros lors de notre Festival : Carlos Rafael Gonzales.

Il se chargera d'animer pendant l'après-midi les 3 stages de danses que nous proposons.

A l'issue de ces stages, et toujours pour continuer le voyage cubain, nous avons sollicité une chanteuse de l'association latinos en Amiens, à savoir Yamilé Pineda.

Elle chantera en live pendant le début de soirée, les danseurs pourront pratiquer sur ses mélodies, et des initiations seront proposées aux personnes débutant ou non danseurs, afin qu'ils puissent profiter de l'ensemble de la soirée.

Afin de satisfaire le plus de monde possible, nous mettrons en place, une buvette, une restauration sera proposée par le traiteur Roulio N'Cook, ainsi que quelques éléments peu connu sur Amiens (sorbet coco préparé dans des sorbetières en bois à l'ancienne), etc...

Bref, tout sera dédié à la culture cubaine, du stage, du live à la boisson, aux dégustations, sans oublier la décoration qui sera créée en partenariat pour la seconde fois avec l'association Projet Artech.

Nous avons organisé cette journée, avec de nombreux intervenants (dont la plupart locaux) afin de transmettre à tous notre passion pour la tradition cubaine et ses danses, et espérons que les Amiénois seront nombreux à aimer notre proposition, car si tel est le cas, nous avons encore énormément d'idées pour l'avenir !

Le samedi 25 MAI : Une journée de folie à Albert

Samedi 25 mai, toute la journée, sur l’Esplanade de la gare. Buvette et restauration sur place ….

Dimanche 26 mai : Rêderie de printemps à Domart sur la Luce

Jeudi 30 mai : après midi dansant à Compiègne

Samedi 1er juin : Concert à la Chaussée Tirancourt

Samedi 1er juin : Just 1 festival à Vignacourt

En quelques mots :

- Aura lieu le samedi 1er juin 2019 de 11h30 à minuit.

- Premier festival de musique organisé par la commune de Vignacourt

- programmation de 6 concerts :

- 13h30 Trio Cletique

- 15h00 : Balbibus

- 16h45 : So Watt

- 18h45 : Blag 2 Mek

- 20h30 : La Bonne Heure

- 22h15 : The Crappy Coyottes

- une deuxième scène plus petite sur laquelle, entre chaque concert, se produiront d'autres musiciens dans des styles variés.

- Un village ECO CITOYEN sera installé avec des thèmes tels que :

Stands confirmés

Descriptif

Les Pissenlits des hortillonnages

Echanges sur biodynamie agro écologie, permaculture et leurs modes de vie

Union syndical des apiculteurs

comment faire du miel? Le rôle des insectes

Les terrasses des bord de Somme

Une autre façon de cultiver et de se cultiver

Quintessentielles

producteur d'huiles essentielles et de plantes médicinales

Incroyables comestible ?

présentation d'une grainothèque et vente à prix libre de plants de tomate et autres

Et après

Atelier confection de broches en matériaux recyclés (capsules de café)

Association Chrysalide

Présentation des activités de l'association, portage bébé,

bébé signeurs, réduction des déchets pour bébé, enfant et ses

parents - Présentation d'objets réalisés par l'association pour l'aider à

exister

Cosm'Ethiq

Atelier cosmétique : Dentifrice, gommage

Conseil en aromathérapie

L'éveil Sauvage

Faire goûter et sentir des plantes sauvages comestibles et montrer que ces plantes se

trouvent facilement autour de nous

Ying Yang couture

Vente de créations coutures alternatives au jetable et accessoires dans un but de réduction

des déchets

Sensibilisation par le biais de comparatifs santé/poids de déchets/économies

Trinoval

Mener l’enquête et découvrir qui a pollué une partie de la nature. Au programme : analyse de la scène,

découverte des matières premières, tri et autopsie … des déchets.

Centre de Loisirs de Vignacourt

Une exposition présentant l’état de notre planète, inspiré du

livre « Demain » de Mélanie Laurent et Cyril Dion, et des

intérêts du recyclage.

- Un atelier Zéro déchets ou ils permettront au public du festival

de réaliser divers produits et objets (lessive, gel douche,

tawashi….)

Médiathèque de Vignacourt

Objets vintage, signalétique, œuvres d’art, tout est possible avec les livres même lorsqu’ils

sont devenus vieux, usés ou périmés…

Dans le cadre des actions initiées depuis 2018 sur le thème du développement durable, la

médiathèque Jean-Michel Uri participera au festival de Vignacourt en proposant aux

différents publics un atelier de création à partir de vieux livres récupérés.

Les techniques du collage et/ou du pliage, des papiers découpés et/ou déchirés seront

utilisées.

Tous publics.

- restauration / buvettes sur place

- localisation de JUST'1 FESTIVAL : le terrain de football rue Alfred Thuillier

- IMPORTANT : Entrée Libre

Inauguration de l'expo temporaire le 3 juin 18h pour une durée d'un an...

En 2019, l’Historial de la Grande Guerre vous propose une exposition temporaire inspirée de la bande dessinée collective Traces de la Grande Guerre. L’exposition Il était une fois… interroge l’héritage de la Grande Guerre en confrontant la BD avec les objets des collections de l’Historial. De quoi se souvenons-nous ? Qu’avons-nous oublié ? Planches originales de bandes dessinées, objets des collections et photographies, multimédias et manipulations… ces sources multiples apportent une réflexion sur les places occupées par la Grande Guerre aujourd’hui. Entre mémoire, histoire et oubli, il était une fois la Grande Guerre… Inauguration le 3 juin 2019 pour une durée de 1 an, Exposition familiale, tout public

Mercredi 5 juin : voyage d'une journée à Guise

Jeudi 6 Juin : LAPIN LAPIN de Coline Serreau à Abbeville

Espace Culturel Saint-André Saison culturelle d’Abbeville 6 juin 2019 - 20H30 Réservations : 03 22 20 26 80

Festival de Lihons du 7 au 10 juin

Le Festilihons vol.2 se déroule du vendredi 7 juin au lundi 10 juin 2019 sous chapiteaux, au niveau de l'Ecole de Musique de Haute Picardie (20 place Henri Sy 80320 Lihons) et sur la place de la mairie de Lihons.

Il y aura 16 groupes aux styles variés. Et naturellement comme la première édition l'entrée au festival sur l'ensemble du Week-end est gratuite.

Vous pouvez également consulter la page facebook : https://www.facebook.com/festilihons

Site internet de l'Ecole de Musique de Haute Picardie : www.emhp.fr.gd

Samedi 8 juin : Course relais en couple à Dury

Il s'agit d'une course en relais : les femmes font 4 km, puis les hommes 6, et ils terminent ensemble les 5 km.

Nous proposons aussi des activités pour les enfants : VYTAKIDS ainsi qu'une nouveauté en 2019 : la course Jeunes

Une garderie (gratuite) est également prévue, sans oublier une tombola et une fameuse diligence des desserts qui fait la réputation de notre club!

Un cadeau est également remis à chaque participant lors du retrait des dossards.

Site internet : https://www.vytajog.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/vytajog/

Samedi 8 et Dimanche 9 Juin : LAPIN LAPIN de Coline Serreau à Saint-Valéry-sur-Somme

Chapelle Saint-Pierre à Saint-Valéry-sur-Somme 8 & 9 juin 2019 - 20H / 16H30 Réservations : 07 81 82 68 47

Dimanche 9 juin : Trail du Liger à St Aubin Rivière

Dimanche 9 juin : Rallye de la coulée verte à Loeuilly

Le dimanche 9 juin 2019 l'association Loeuilly Canoë Kayak organise un rallye touristique à destination des familles, des groupes d'amis .... Le thème de cette 8ième édition : Les Supers Héros. (Déguisement bienvenu) Au programme une randonnée pédestres entre Loeuilly et Conty par la coulée verte, des énigmes à résoudre, une légende à trou, des jeux pour marquer des points, et un retour en canoë sur Loeuilly en descendant la rivière "Selle". Des animations gratuites pour les premiers arrivée sur le plan d'eau de la base nautique de Loeuilly, de la restauration, un concert en fin d'après midi et des récompenses pour tous les participants.

Inscription sur: http://www.loeuilly-canoekayak.com/rallye-de-la-coulee-verte-2019.html La base nautique est ouverte toute l'année le mercredi et samedi, plus les dimanches en Juin. En Juillet & Août la base nautique est ouverte 7J/7 de 14h à 17h30 (sans réservation)

Vendredi 14 juin : LAPIN LAPIN de Coline Serreau à Espace Culturel d'Hallencourt

Espace Culturel à Hallencourt 14 juin 2019 - 20H Réservations : 07 81 82 68 47

Mardi 18 juin : Forum Emploi Formation Solidarité à Camon

Samedi 22 juin : Festival de musique à Flixecourt

Samedi 22 juin : Tous ensemble pour l'avenir de Chloé à Flixecourt

TOUS ENSEMBLEPOUR L'AVENIR DE CHLOE organise la 9ème édition de la course solidaire pour Chloé "La Solidaire, RUN FOR CHLOE", samedi 22 juin à Flixecourt.

A partager sans modération :

➡️ POUR S'INSCRIRE : https://run-for-chloe.adeorun.com/

➡️ RDV le samedi 22 juin à Flixecourt à 15h30.

Courir, marcher pour le partage, la solidarité et pour faire briller les yeux de Chloé.

Les inscriptions pour "La Solidaire, RUN FOR CHLOE" sont enfin ouvertes. 😀

➡️ https://run-for-chloe.adeorun.com/

Alors plus de temps à perdre, retrouvez nous sur notre site partenaire ADEORUN.

On vous espère encore nombreux pour cette 9ème édition.

La course RUN FOR CHLOÉ, c'est 100% des dons pour permettre de financer le traitement de Chloé aux USA, grâce à nos généreux partenaires qui prennent en charge les frais de la course ! Soit 100%, pour l'aider à combattre le handicap lié aux maladies orphelines et continuer de lui donner tout l'espoir dont elle a besoin, pour poursuivre son combat.

#RunForChloéLaSolidaire

#TousEnsemblePourLAvenirDeChloé

Retrouvez les autres événements sur la page Facebook et n’hésitez pas à partager. Merci. Chloé compte sur vous !

https://www.facebook.com/lasoilidairepourchloe/

https://www.facebook.com/TOUS-ENSEMBLE-POUR-LAVENIR-DE-CHLOE-129482667064850/

Les 22 et 23 juin : Commémorations pour le 75 ème du débarquement au château de Tailly l’arbre à mouches

Dimanche 30 juin : randonnée gourmande à Machy

Vendredi 5 et samedi 6 juillet : Polyphonies et musiques corses à Folleville

Jeudi 15 août : Sortie en Champagne

L’association LES DANSEURS COMPIEGNOIS organise le JEUDI 15 Aout une sortie en Champagne avec le matin :

Visite d’une cave à EPERNAY,

Le midi Repas au Restaurant

L’après midi : Danse à Sept Saulx avec l’Orchestre de Damien BEREZINSKI

Rendez vous à 8h15 pour un départ à 8h30 de la place du Château à COMPIEGNE

Retour vers 21h30/ 22 heures

Prix 67€ tout compris

Renseignements & Réservations au 06 81 95 90 49

Sur le blog : http://les\-danseurs\-du\-coeur\.over\-blog\.com

Jeudi 15 Août : Brocante à Ansauvillers

Brocante plus de 200 exposants à Ansauvillers Axes Beauvais Compiègne, Amiens Creil

Les 6-7 et 8 Septembre : Rock Marin's Festival de Saint Valery

Contact Organisation :Francky au 06 09 67 50 78 rock.marins@orange.fr WWW.rockmarins.com Réservation Stands : Laboss au 06 10 83 71 75 ou Sonia au 06 23 93 51 87

Samedi 14 septembre : Marche Nordique à Hébécourt

« La Brunehaut » regroupe 3 épreuves au départ et à l’arrivée de Hébécourt (80680) :

- une Marche Nordique Compétition Nature MNCD de 18,3 kilomètres à label régional.

- une Marche Nordique ouverte à tous de 17 kilomètres,

- une Marche Randonnée familiale avec ou sans bâtons de 9 kilomètres.

L'épreuve de Marche Nordique Compétition est inscrite au Label National, qualificative aux championnats de France. Cette compétition sera le support des championnats régionaux des Hauts de France et du championnat de la Somme.

Les deux autres épreuves sont des marches de loisirs ouvertes à tous.

Site internet : https://www.vytajog.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/vytajog/

Samedi 28 septembre 2019 : Raid de la Souche à Vesles et Caumont

le Raid de la Souche le samedi 28 septembre 2019. Dans les marais de la souche où la réserve naturelle de Vesles et Caumont en est la primeur, où la biocénose le biotope mettent en exergue la richesse de notre patrimoine naturel, qui a la particularité d'avoir les mêmes disciplines sportives, mais sur de plus grandes distances comme: la Course à pied 10 km, le canoë 6 km, le Run and bike 14 km et le Vtt 19 km. (Les distances sont subjectives, suivant les autorisations de passage) Les inscriptions sont ouvertes sur : Liens : Site: http://lasouchemultisports.e-monsite.com Inscriptions en ligne: https://mini-raid-de-la-souche.adeorun.com Inscriptions en ligne: https://raid-de-la-souche.adeorun.com