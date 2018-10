Cette année, le festival a pour thème les “frontières”. Qu'elles soient géographiques, psychologiques, sociétales et urbaines, du réel ou fantasmées, vues sous des angles diversifiés entre fiction et réalité, entre intime et pluriel, entre visible et invisible…

Les Expressifs, c'est un lâcher d'artistes de tous poils dans le centre-ville de Poitiers.

Plus de 380 artistes (issus de 70 groupes, collectifs ou compagnies) investissent les rues et places de Poitiers avec des spectacles de musique, de danse, de théâtre de rue...

Au total, ce sont près de 125 représentations qui vont animer les rues de Poitiers de jeudi à dimanche.

Tout est gratuit

Le programme

Rendez-vous

Du jeudi 4 au dimanche 7 octobre 2018

Poitiers