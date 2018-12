Les expressions mosellanes illustrées, Tome 2, de Julien Strelzyk et Loris Romano

Metz, France

Les expressions mosellanes illustrées, tome 2

Vous êtes né(e) en Moselle et elles vous ont bercé(e) depuis votre tendre enfance ? Vous avez quitté la Moselle et vous êtes incompris quand il vous arrive de les utiliser ? Vous avez emménagé récemment en Moselle et ce livre tombe à pic ? Vous avez de la famille ou des amis mosellans et parfois, vous ne les comprenez pas ? Vous faites du tourisme dans la région et les découvrez avec étonnement ? Vous avez aimé le premier tome ?

Julien Strelzyk, comédien, humoriste et auteur, avec son complice Loris Romano, photographe, se sont à nouveau amusés à illustrer de nouvelles expressions mosellanes, issues pour la plupart du platt et mises en situation de façon humoristique. Le spatz, le schmutz, la chouille, j'ai mal la tête… Tous ces mots qu’un « vrai » Mosellan emploie au moins une fois dans sa vie figurent dans ce recueil d’expressions de chez nous. La plupart de ces expressions sont issues des sketches de Julien.

Julien Strelzyk sur scène

Julien parcourt la Moselle, la Lorraine et le Grand Est depuis 2011. Le 22 septembre à St-Avold, il a joué pour la toute dernière fois son spectacle "En route vers l'Olympia !". Le Dvd du spectacle est disponible dans les bacs.

Dans ce spectacle, Julien liste tout ce qui l'agace. Il s'énerve quand il regarde un match de tennis, quand il écoute une interview de footballeur, quand il est en face d'un geek, quand même en se parlant, on ne se comprend pas, quand quelqu'un dénigre la vente à domicile, quand on l'invite à un barbecue, quand quelqu'un ose se moquer des Lorrains ou des Mosellans !