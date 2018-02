6ème édition à l'Aghja avec : LA CHICA et NORMA

LA CHICA

Sophie Fustec : Piano, voix

Raphaël Charpentier : Clavier basse et machines

D'un côté de l'océan, il y a l'Amérique Latine. Terre intense et pleine de magie. De l'autre côté, il y a Paris, Belleville. Terre pluriculturelle, urbaine et moderne. À travers sa musique, La Chica réunit ces deux mondes en proposant un collage de textures sonores, empruntées à son héritage traditionnel et diverses influences modernes, en cassant les codes établis. C'est autour du piano et des claviers que s'est créé son univers, mélangeant habilement ses inspirations classiques, son amour pour Debussy avec la profondeur des nappes des synthés analogiques. Sans masque, la franco-vénézuélienne transmet une émotion à l'état brut, entre pensées abstraites et introspection poétique.

NORMA

Production : Caramba

Norma est née en 1990 dans le sud de la France, d'un père bluesman fan de Springsteen et d'une mère atteinte de Beatlemania. Elle ne choisit pas de camp, et parfait sa sensibilité en passant des heures à rêver devant MTV.

Après son premier EP Badlands, introduction rock et fiévreuse parue en 2016, Norma a posé cet été ses valises et ses machines à l'abri des dunes landaises. Son premier album est annoncé pour début 2018.

Sur scène, Norma se dévoile sous une crinière de boucles brunes, évoluant gracieusement entre sa fidèle guitare Firebird et son piano : chaque chanson jaillit, inattendue, menée par des mélodies entêtantes et habitées