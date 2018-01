Le festival "Les Fous Rires" de Bordeaux revient pour une deuxième édition du 17 au 24 mars. France Bleu Gironde ne pouvait passer à côté de cet événement !

Et pour cette 2ème édition du festival des Fous Rires de Bordeaux, France Bleu Gironde vous offre une semaine de rires ! Gagnez vos pass qui vous donnent accès à 6 spectacles et vos invitations pour les shows du festival in et... ouf !

Dans un premier temps, retrouvez Philippe Vigier en direct, au cœur du festival, dans la cour Mably de Bordeaux, samedi 17 mars de 16h à 19h. Puis, suivez Marie-Corinne Cailleteau "à la poursuite des humoristes" du 19 au 23 mars, dans les rues de Bordeaux entre 16h et 19h.

Ils sont venus, ils sont tous là ! : Pierre Palmade, Claudia Tagbo, Sophia Aram, Pierre Emmanuel Barré, Les Frères Taloches, etc... Autant d'artistes au talent reconnu qui vous promettent 50 soirées de qualité.

Festival OUF ! Bordeux

Le Festival OUF ! propose un programme varié allant des improvisations aux fanfares en passant par des conférences : Conférences éo-responsables animées par Marie Cochard, auteure engagée, et la Famille Zéro Déchets. La "Fanfare La Grasse Bande" déambulera sur les pavés bordelais jusqu'au village Mably.

France Bleu Gironde vous invite à découvrir de jeunes artistes en herbe qui fouleront les scènes du café théâtre des Chartrons, à la Nouvelle Comédie Gallien, à la Rock School Barbey, mais aussi au casino Barrière, au Café Théâtre Drôle de Scène, à la Cité du vin de Bordeaux, et pleins d'autres lieux encore. Ils sauront vous transmettre leur énergie à travers l'humour : David Voinson, Tania Dutel, PE, Biscotte, JP de Tinguy, Marion & Barbara Laurent, mais également Félix Radu, Catherine Demaiffe, Thomas Angelvy et François Guédon

Et profitez de l'Happy Hours au cœur du village Mably, situé dans l'hypercentre de Bordeaux tous les jours de 18h30 à 20h30

Nous vous promettons une semaine axée sur la joie, l'humour et la bonne humeur !

Edition 2017 en images :