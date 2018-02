JULIEN CLERC - DAMSO - EDDY DE PRETTO - RAPHAËL - JEANNE ADDED - BRIGITTE - JULIETTE ARMANET - ROMEO ELVIS - DEAD OBIES - SOPICO - JOEY LE SOLDAT - ALDEBERT - THERAPIE TAXI - LOÏC NOTTET - LORENZO - BERYWAM - BIRKIN GAINSBOURG LE SYMPHONIQUE...

Cette grande et belle histoire dure depuis 34 ans et rassemble chaque année au mois de juillet plus de 150 000 festivaliers pendant 5 jours et sur 9 scènes différentes dans l’une des plus belles villes de France : La Rochelle.

Aux premiers artistes annoncés en décembre dernier viennent s’ajouter à la programmation de nouveaux noms pour cette 34ème édition qui se tiendra du 11 au 15 juillet 2018. Des artistes incontournables aux artistes émergents, les Francofolies de La Rochelle s’efforcent de toucher toutes les générations autour d’une programmation riche en diversité, à l’image de l’actualité musicale française.

Le Grand Théâtre de La Coursive (Scène nationale) aura l’honneur d’accueillir lors de cette édition, Julien Clerc pour ses 50 ans de tournée ainsi qu’Aldebert et son spectacle ludique « Enfantillages 3 ».

Cette année encore, Les Francofolies de La Rochelle renouvellent l’expérience des Nuits Collectives en coproduction avec la salle de musiques actuelles La Sirène.

Une nuit 100% Hip-hop francophone, avec Roméo Elvis (Belgique), Sopico (France), Dead Obies (Québec), Joey le Soldat (Burkina Faso).

francofolies 2018

infos et réservations : www.francofolies.fnacspectacles.com