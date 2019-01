Les Gens d’Ici cherchent l’amour

AE Pictures Inc

A l’approche de la Saint-Valentin, l’équipe de France Bleu Auxerre a décidé de jouer les Cupidon, et vous aide à organiser une future rencontre !

Vous souhaitez faire connaissance et rencontrer de nouvelles personnes ? France Bleu Auxerre vous aide à franchir le cap !

Inscrivez-vous à notre émission spéciale du samedi 16 février.

Quatre d’entre vous seront sélectionnés et auront droit à leur portrait diffusé à l’antenne de France Bleu la semaine de la St-Valentin. Le samedi 16 février, entre 10h et 11h, nos quatre prétendants pourront faire connaissance (par téléphone et hors antenne) avec la personne qu’ils auront sélectionné parmi les courriers que nous aurons reçu suite à la diffusion de leur portrait.

Pendant cette rencontre téléphonique en toute discrétion, Soraya Dulorme, médium-voyante, nous éclairera sur les compatibilités amoureuses, signe par signe.

A l’issu de cette rencontre, ils pourront décider de rencontrer ou non leur correspondant, grâce à une soirée dîner-spectacle au cabaret de la Ruche Gourmande à Perreux.

Inscrivez-vous et vous serez peut-être sélectionné