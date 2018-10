Gourmand'Eze 13 et 14 Octobre

Les Gourmand'Eze où comment se délecter pendant deux jours avec des chefs d'exception les 13 et 14 Octobre à Eze

Avec les Gourmand’Eze

Le village d'Eze va se métamorphoser les 13 et 14 Octobre en un théâtre du goût à ciel ouvert

Les plus grands chefs du monde seront là pour partager l’amour d’un métier avec le public

​Les Gourmand’Eze, trois jours dédiés à l’excellence :

Contempler et goûter aux préparations en direct des plus grands chefs qui n’hésitent pas à partager secrets et tours de main ;

Rencontre de jeunes artistes

Participer à des conférences de haut niveau ;

Déguster des produits de haute qualité

S’amuser avec des émotions olfactives

le programme complet ICI