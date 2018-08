France Bleu vous fait découvrir la saison 5 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h55 sur France 5. Cette semaine direction les Hautes Pyrénées, du sanctuaire de Lourdes à l'observatoire du Pic du Midi.

Dimanche 19 août à 20h55 sur France 5

Pour les amoureux de la nature, les passionnés d'histoire et de vieilles pierres ou les gourmands à la recherche des produits authentiques, France 5 continue d'explorer le patrimoine français. La cinquième saison de cette série propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays. Dix films qui sont autant de cartes postales vivantes. Les nouvelles destinations à découvrir : Îles de l'Atlantique, Manche nord et Mont Saint-Michel, Provence, Cévennes, Anjou, Corse du Sud, Allier, Hautes Pyrénées, Côte d'Opale, Côte d'Azur.

Cette semaine, nous vous proposons de partir à la découverte des Hautes-Pyrénées, un département où la nature dicte encore sa loi.

Notre voyage commence par le pittoresque village d'Arreau dans la vallée d'Aure et du Louron, et par la visite de son incountournable Halle-Mairie du 16e siècle. Puis, nous prendrons de la hauteur. Cap vers le monument le plus emblématique de la Bigore : L'Observatoire du Pic du Midi.

Direction ensuite le Parc National des Pyrénées où nous avons la chance d'admirer le plus haut sommet des Pyrénées françaises se reféter dans les eaux turquoises du Lac de Gaube.

Enfin nous emboîtons le pas de ces millions de pèlerins qui chaque année se rendent au sanctuaire de Lourdes, un lieu centenaire au patrimoine architectural exceptionnel.

A l'issue de cette inédit, retrouvez à 21h40, Ardèche, des gorges au haut vivarais.

Prochain rendez-vous avec Les 100 lieux qu'il faut voir dimanche 26 août, direction la Côte d'Opale.