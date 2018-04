Organisé par le Département de la Vienne, les Heures Vagabondes se sont 11 concerts gratuits dans les communes rurales du département. Nouveauté cette année : une soirée spéciale "scène locale" organisée par France Bleu Poitou.

Comme les années précédentes, la programmation mêle jeunes talents et artistes renommés, auxquels s'ajoutent, grâce à France Bleu Poitou, les artistes locaux.

Tous les concerts sont gratuits et débutent à 21h

Jeudi 5 juillet : BB BRUNES à Châtellerault

Après 3 premiers albums récompensés par trois disques d’or et une Victoire de la Musique, BB Brunes revient avec un quatrième opus aux accents résolument électro pop. Avec "Puzzle", la formation abandonne son rock brut et énergique pour proposer une musique plus intimiste. Accompagnée par des nappes électroniques suaves et vaporeuses, cette nouvelle production plus mature puise son inspiration onirique dans les textes de Christophe, Étienne Daho ou Alain Bashung.

Jeudi 12 juillet : BOOSTEE à Rouillé

Entre rap, pop et électro, la musique généreuse et entraînante de Boostee s’attache avant tout à nous parler d’amour et d’amitié. Avec plusieurs dizaines de millions de vues cumulées sur internet, le jeune artiste de 22 ans, explose au grand jour avec les singles "Feel Alone", "Pop Corn" et plus récemment, avec "Hello Aloha". Porté par des textes tendres et optimistes, interprétés en français et en anglais, le rappeur nous offre une dose de bonne humeur et de fun. Avec son premier album "Bleusky", Boostee dévoile treize titres éclectiques à l’image de son univers musical inclassable et coloré.

Vendredi 13 juillet : SANSEVERINO à Saint-Julien-l'Ars

Avec les sons de blues à l’harmonica, les guitares aux sons saturés, ce sont bien le rythme blues et la verve habituelle de Sanseverino, immédiatement identifiable, qui colorent les chansons de son nouvel album Montreuil/Memphis. D’origine italienne, Stéphane Sanseverino, voyageur, expérimentateur, engagé, volubile, a un cheminement éclectique et s’est imposé dans le cœur du public grâce à son répertoire de jazz manouche-musette et ses paroles particulièrement savoureuses. Frais et énergique !

Vendredi 20 juillet : LE TROTTOIR D'EN FACE à Vouneuil-sur-Vienne

Le Trottoir d’en face raconte des histoires sans morale ni prétention, avec un joyeux métissage musical, entre rock cuivré, rumba, chanson, reggae ballade aux sonorités hispaniques, aux cuivres envoûtants et aux guitares acoustiques très électriques. Plus de dix ans de vie de scène et pas une ride pour ces garçons du Sud-Ouest qui font preuve d’une maturité étonnante. Une esthétique propre, soignée, mélange de folk, de rock et de western inspirée par Sanseverino, Noir Désir, la Mano Negra, les Têtes Raides. Une musique instinctive que l’on retrouvera dans leur second album, édité par Sony Musique.

Mercredi 25 juillet : SPÉCIAL SCÈNE LOCALE AVEC FRANCE BLEU POITOU à Ayron

3 concerts en un : c’est la formule originale de cette nouvelle soirée proposée pour cette édition et concoctée en partenariat avec France Bleu Poitou. Les 3 formations musicales locales qui se produiront pour la soirée du 25 juillet ont participé à l’émission "Bleu Poitou Live", rendez-vous hebdomadaire de la radio pour faire découvrir des talents de la région.

VINCENT MICHAUD

Vincent Michaud, originaire de Charente-Maritime, est auteur, compositeur, interprète et guitariste. Il reprend sa plume et sa guitare pour se confronter à la scène en solo et à la chanson française, après trois ans d’une belle aventure collective avec le groupe LMD20. Ce nouveau projet "concert Folie Salée" se dirige vers une recherche d’épuration avec la volonté de mettre en avant des textes forts, tendres, acidulés, engagés ou parfois volontairement désuets.

Écouter Bleu Poitou Live avec Les mots de 20 Bleu Poitou Live avec Les mots de 20

COFFEES & CIGARETTES

Un cocktail de chansons françaises sublimées d’un zest de rock et d’un soupçon de hip hop… Secouez bien le shaker, et vous obtenez le hop’n’roll à la sauce Coffees & Cigarettes. Duo musical sorti tout droit de l’imagination de Renaud Druel, la formation puise son inspiration dans la littérature et le cinéma et rend hommage à des œuvres aussi bien contemporaines que des siècles passés. Avec "Freakshow", C&C propose une musique encore plus rock, résolument plus hip hop et plus sombre.

Écouter le Bleu Poitou live avec Coffees & cigarettes Bleu Poitou live avec Coffees & cigarettes

MYÜT

Entre rock alternatif et pop électro, Myüt nous emmène sur les voies de PJ Harvey, The B-52's, Blonde Redhead, Suns… La chanteuse franco-britannique Monika livre une interprétation, à la fois puissante et précise, soutenue par des chœurs dans une langue imaginaire, absurde et rageuse. Le groupe poitevin pratique un savant mélange de rock alternatif avec des synthés vintages et des guitares savamment saturées nourrissant un rock énergique et mélodique.

Vendredi 27 juillet : AXEL BAUER à Plaisance

Auteur-compositeur talentueux, Axel Bauer vogue depuis les années 80 sur la scène musicale hexagonale. Au sommet de la vague avec son titre "Cargo" sorti en 1983, ce capitaine au long cours de la chanson française a toujours su maintenir son cap. Ponctuée par de nombreux coups de tabac, la carrière du matelot Bauer, entrecoupée par des accalmies salvatrices avec les titres "Éteins la lumière" ou "A ma place", résiste contre vent et marée. Après plus de trente ans passés à naviguer en haute mer et huit albums produits, dont le magnifique Peaux de Serpent, notre baroudeur distille avec la même fougue juvénile une musique sans concession à la fois généreuse, ravageuse et mélodieuse. Preuve que le talent se bonifie avec l’âge comme une bonne vieille bouteille de rhum.

Samedi 28 juillet : SHEILA à Moncontour

Figure incontournable des sixties, Sheila poursuit avec la même passion son histoire d’amour avec son public. Après plus de cinquante ans de carrière, quatre-vingt cinq millions d’albums vendus et trente-neuf disques d’or, celle que l’on surnomma à ses débuts la petite fiancée des Français, est consacrée avec "L’école est finie" dès 1963. Pendant plus de vingt ans, Sheila se mue tour à tour en icône des yéyés ou en reine du disco. Les succès sont au rendez-vous… Après une longue pause musicale dédiée à l’écriture et à la sculpture, cette infatigable artiste, se produit désormais régulièrement sur la scène hexagonale pour distiller avec une énergie intacte ses succès d’antan sous la forme d’un véritable show.

Samedi 4 août : ALIOSE à Sérigny-Saint-Christophe

Fort de deux albums autoproduits en Suisse, d’un EP digital, d’une très grande expérience scénique et de nombreuses récompenses Aliose présente aujourd’hui son nouvel album pop folk élégant "Comme on respire" porté par les singles "Loin" et "Viens la Nuit". Dans cette production publiée sous le nom "Comme on respire", le duo chante comme il respire justement, leurs voix s’entremêlant pour tisser de séduisantes harmonies. Alizé Oswald et Xavier Michel se sont rencontrés en 2004 lors d’un atelier de composition à Nyon et ne sont plus quittés. A suivre.

Vendredi 10 août : LÉA PACI à Champagné-Saint-Hilaire

Nouvelle voix prometteuse de la chanson française ! Léa Paci a tout pour s’imposer sur la scène pop, 20 ans, une voix céleste et un caractère bien trempé ! Son premier album, Chapitre I, est sorti en juin 2017 et elle a été nommée dans la catégorie "révélation francophone de l'année" des NRJ Music Awards 2017. Dans son album, on plonge dans les émois d’une jeune fille au sortir de l’adolescence, qui raconte sa vie "à l’état brut", accompagnée d’une guitare et privilégiant les sonorités électro eighties.

Samedi 11 août: VITAA à Avanton

"A Fleur de toi", premier album de Vitaa, fut le disque le plus vendu par une artiste féminine en 2007. Dotée d’une voix exceptionnelle, à la fois chaude et frêle, la chanteuse portée par une plume audacieuse, mélange avec subtilité rap et R&B dans chacune de ses compositions. Avec "JM4" son cinquième opus, Vitaa a multiplié les collaborations avec Stromae, Jul ou encore Claudio Capéo, pour nous offrir des morceaux ultras modernes aux multiples influences.

Mardi 14 août : MARINA KAYE à Lussac-les-Châteaux

Adepte d’une pop urbaine teintée de rock, Marina Kaye, se révèle au grand public avec "Homeless" en se classant numéro un des ventes de singles en France. Après avoir écoulé plus de 300 000 exemplaires de son premier album "Fearless" paru en 2015 et collaboré avec Soprano sur le titre "Mon Everest", la jeune artiste revient avec "Explicit". Cette nouvelle galette de douze titres, interprétés principalement en anglais, offre cependant deux chansons inédites en français. Avec "Merci quand même" et "Vivre", Marina se met à nu et adresse un message pour remercier ses fans de leur soutien.