France Bleu Poitou LA radio officielle des Heures Vagabondes de la Vienne 2019

France Bleu Poitou et le Département de la Vienne s'unissent à nouveau pour vous proposer un festival musical unique en son genre dans le département : les Heures Vagabondes de la Vienne. Il aura lieu du 5 juillet au 9 août 2019, dans plusieurs communes du département.

France Bleu Poitou est LA radio officielle des Heures Vagabondes de la Vienne 2019.

Pour sa seizième édition, le festival des Heures Vagabondes de la Vienne vous propose pas moins de 13 concerts gratuits et ouverts à tous mêlant à la perfection artistes confirmés tel que Marc Lavoine ou Coeur de Pirate, et artistes locaux pleins de talent comme Colours in The Street ou Jekyll Wood . Au programme cette année :

Vendredi 5 juillet 2019, à Loudun : Marc Lavoine

Samedi 6 juillet, à Lencloître : Alice On The Roof

Mercredi 10 juillet, à Vouneuil-sous-Biard : Barcella

Vendredi 12 juillet, à Saint-Pierre d'Exideuil : Babylon Circus

Samedi 13 juillet, à Ligugé : Eagle Eye Cherry

Mercredi 17 juillet, à Chauvigny : Jérémy Frérot

Vendredi 19 juillet, à Fleuré : Coeur de Pirate

Samedi 20 juillet, à Dangé-Saint-Romain : The Inspector Cluzo

Vendredi 26 juillet, à Saint-Georges-lès-Baillargeaux : Stuck In The Sound

Samedi 27 juillet, à Sèvres-Auxaumont : soirée spéciale "Scène locale" avec Jekyll Wood et Colours In The Street en parteneriat avec France Bleu Poitou;

Samedi 3 août, à Montmorillon : Jive Me

Jeudi 8 août, à Moussac : Lalala Napoli

Vendredi 9 août, à Maisonneuve-Massognes : Alpha Blondy

Ce festival musical vous sera présenté dans son ensemble le 4 juillet à 18h lors d'une émission dans le studio de France Bleu Poitou.

Durant ce festival, France Bleu Poitou délocalise son studio pour 6 émissions spéciales à ne pas louper qui se feront en direct de la commune accueillant le concert du soir.

Vendredi 5 juillet 2019 :

France Bleu Poitou sera en émission spéciale en direct de Loudun de 9h à 11 h à l'occasion de l'ouverture du festival par Marc Lavoine le soir même à partir de 21h

Mercredi 10 juillet 2019 :

Emission en direct de Vouneuil-sous-Biard pour la venue de Barcella à 21h.

Mercredi 17 juillet 2019 :

France Bleu Poitou sera en direct de Chauvigny de 9h à 11h. A partir de 21h vous pourrez retrouver Jérémy Frérot en concert.

Vendredi 19 juillet 2019 :

Emission en direct de 9h à 11h à Fleuré, commune accueillant Coeur de Pirate le soir a partir de 21h.

Samedi 27 juillet 2019 : Soirée scène locale à Sèvres-Anxaumont

Emission en direct de 9h à 11 h à Sèvres-Anxaumont puis retransmission sur France Bleu Poitou du concert de Jekyll Wood et Colours in the Street.

Pour la 2ème année consécutive et grâce à France Bleu Poitou, venez assister à une soirée exceptionnelle présentant nos artistes locaux. Tous ces artistes ont participé à l'émission "Bleu Poitou Live" , émission présentée par Frédérique Gissot tous les jeudis soir à 19h15 sur France Bleu Poitou.

Le 9 août 2019 :

Pour la clôture du festival, France Bleu Poitou sera en émission en direct de Maisonneuve-Massognes de 19h15 à 20h. Puis à partir de 21h Alpha Blondy montera sur scène pour vous faire danser sur des rythmes allant du reggae au rock sans oublier de passer par la soul jazzy.