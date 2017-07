Les Historiques du Tourp, un voyage dans le temps les 15 et 16 juillet dans la Hague

C'est l'un des grands rendez-vous de l'été dans la Hague, le Manoir du Tourp proposera cette année encore à ses visiteurs de revivre la grande histoire de la Normandie

La légende d'Equinandra

Ce sont pas moins de 40 acteurs, cavaliers et figurants qui vous entraîneront au cœur d'un village gaulois menacé par les troupes de Jules César. Spectacle présenté samedi et dimanche à 16h

Dans le village préhistorique

La compagnie Chalcophore initiera le public aux différents savoir-faire de nos ancêtres : travail de l'os, cuisine néolithique, taille du silex, céramique, ou peinture corporelle, tandis que la Ferme de Groning présentera de nombreux animaux de la préhistoire, cheval Tarpan, cochon laineux, rennes...

Dans le camp des Vikings

Campement et cuisine d'époque!

Les compagnies Flokkr of Bekri et Berzerkati proposeront démonstrations et initiations à la frappe de monnaie, au travail du bois, au maniement des armes et à la fabrication d'arcs et flèches.

Dans la foire médiévale

De la musique, des jongleries, des déambulations parmi les nombreuses échoppes en compagnie de la troupe Arcadia, tandis que Cotentin et Cotte de maille proposera démonstrations d'escrime, fabrication de cottes de maille, vannerie, travail du cuir, reliure et calligraphie.

Les Historiques du Tourp, au manoir du Tourp, à Omonville la Rogue. Samedi 15 et dimanche 16 juillet 2017 de 10h30 à 19h – tarif : 3 € - gratuit pour les moins de 12 ans – Restauration sur place. Toutes les infos ici