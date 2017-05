Les hommes du feu, un film de Pierre Jolivet

Le Languedoc-Roussillon fait son cinéma !

France Bleu Gard Lozère vous invite à découvrir "Destination Sud de France", des paysages comme au cinéma. Un film conçu et réalisé par l'association Languedoc-Roussillon Cinéma qui a pour vocation de promouvoir et favoriser le cinéma et l’audiovisuel dans notre région.