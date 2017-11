Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Les Hôpitaux Neufs... un centre très hospitalier!

France Bleu Besançon vous présente la région à villages découverts!

Hospitalité du village par définition, Hôpitaux de campagne par nature !

Aux Hôpitaux Neufs, on est à 2 pas de la frontière, mais on a tout à déclarer !

De son art de vivre au mode de vie d’un pays forcément marqué par la transfrontalité…

Les Hôpitaux Neufs, c’est aussi toute une histoire, dictée par les voies de communication… des voies romaines à la route du sel, le village a toujours été au carrefour des axes, une position qui lui a aussi valu une vocation inscrite depuis lors en toutes lettres sur le panneau EB10 du village : Les Hôpitaux !…

Quant au patrimoine, si l’Eglise des Hôpitaux est inscrite aux Monuments Historiques (intérieur d’inspiration baroque), il faut bien avouer que son dernier téléski n’en est pas loin…

Et pourtant !! Les Hôpitaux Neufs était initialement, sur le site plus qu’envisagé – plans à l’appui – de La Rochette, le cœur du projet d’une station qui allait finalement devenir Métabief Mont-d’Or…

Les Hôpitaux Neufs, c’est également bien entendu la montagne, dans l’âme comme dans les paysages : le ski, évidemment enseigné à l’école, est une culture… tandis que les paysages font l’ADN du village… Entre le Mont de l’Herba et la Champagne, la pellicule d’un appareil photo n’y suffirait plus !

Les Hôpitaux Neufs, c’est aussi le pays des gentianes et de la gentiane, des conifères et du ConiFer…

Bienvenue dans un village où circulent encore le franc (suisse !) comme les nombreuses plaques en CH…

VD, NE voire JU y sont en effet plus fréquents que le 70 (pardon, le septante !) de la plus lointaine Haute-Saône…

Les Hôpitaux Neufs, où la ʺjaquetteʺ peut être utile toute l’année, et dont les esprits chagrins auront le tort de n’y voir que des frouzes ou du flouze…

Bref, une fois n’est pas coutume : aux Hôpitaux , on se porte bien !

Nous nous sommes évidemment d'abord arrêtés en mairie... Nous y avons fait la connaissance de Florent Paquette, maire du village et représentant d'une famille du pays depuis un Paquette de générations!

Florent Paquette, devant la mairie, à une centaine de mètres de sa maison d'enfance... © Radio France - Dominique Parreaux

L'accueil et le ressenti d'un maire trouille-bourreau depuis toujours...

Aux Hôpitaux Neufs, la route a toujours fait la vie du village... De la voie romaine à la route de la Bourgogne et du sel, les voies de communication ont donné une vocation au village qui fera aussi son nom!

Daniel Pinard, au "croisement stratégique"... Les panneaux témoignent d'ailleurs d'une position qui fut la raison d'être des hôpitaux... puis des Hôpitaux! © Radio France - Dominique Parreaux

Daniel Pinard... en route pour l'histoire des Hôpitaux Neufs!

Marie-Claude et Philippe Boyer habitent les Hôpitaux Neufs... une évidence pour un couple amoureux du pays, et qui entend bien profiter de la retraite pour y vivre à 100%... parce qu'il y a vraiment de quoi faire!!

Philippe et Marie-Claude habitent là... mais vivent sur tout le territoire... des alpages aux lacs et autres chemins de randonnée! © Radio France - Dominique Parreaux

Marie-Claude et Philippe, pressés de retrouver Les Hôpitaux, et admis au service (ré)animation du village!!

Pour comprendre Les Hôpitaux Neufs, il faut aussi s'arrêter chez Gaby Griffond... Il fut le premier patron du chalet restaurant du Morond, qu'il a inauguré le 6 septembre 1953 avant de vendre en 1968... Un témoin privilégié de la naissance d'une station qui, initialement, devait s'articuler autour des Hôpitaux Neufs!

Gaby Griffond et son album-souvenir... Les images des tout débuts de ce qui allait devenir la station de Métabief Mont d'Or... L'aventure de tout un pays qui rime avec ski! © Radio France - Dominique Parreaux

L'histoire, petites et grande, de la station... d'un homme qui était de l'aventure dès l'après-guerre, et qui a vécu de l'intérieur les réunions de concertation des prémisses de la station!

Quand on entre chez Pépé, on entre en fait chez le dernier de la famille du bistrot!

Et quand on connaît le sort des bars de village d'aujourd'hui, on se dit que Pépé fait de la résistance!

Pierre-André, alias Pépé, un surnom hérité de sa position sur les planches... à l'époque où il donnait plus dans le ski que dans le whisky! © Radio France - Dominique Parreaux

Un bistrot qui fait le bonheur des habitués... un bistrot qui fait aussi la vie des Hôpitaux...!

Les Hôpitaux Neufs, carrefour des routes, fut aussi la gare frontière... Une histoire et des souvenirs de train qui ont inspiré celui qui allait engager un chantier pharaonique: un chemin de fer touristique sur une ligne déposée!... Louis Poix, une figure du pays, fondateur du ConiFer, déjà 12 km de voie et "cyprès" du but!

Louis Poix, par ailleurs maire des Hôpitaux Vieux, forcément en train de réaliser un rêve! Le ConiFer vous attend en gare des Hôpitaux Neufs et à destination de Fontaine Ronde... © Radio France - Dominique Parreaux

Louis Poix... un Poix lourd du tourisme, et un projet fou devenu réalité...

Nous avons également fait étape au camping-caravaneige du Miroir, où Évelyne nous a reçus pour nous raconter son pays, dans le reflet d'un Miroir qui en dit long sur l'évolution du tourisme et des pratiques de l'hiver...

Évelyne, au téléski de liaison, aux portes de son camping-caravaneige du Miroir... En clair, vous n'avez plus qu'à chausser, avant le petit chocolat chaud de fin de journée qui va bien! © Radio France - Dominique Parreaux

Un chalet en station mais dans l'authenticité du village... pour des séjours comme on les aime!

Nous en avons aussi pris plein les yeux en montant à La Champagne... un chalet d'alpage qui offre un panorama extraordinaire fait d'une superposition de massifs et de vallées, dans un horizon que déchire le Mont Blanc, émergeant des Alpes qui décorent le ciel à la façon d'une frise... Autant vous dire qu'il est inutile de demander à Christine ce qu'elle est venue faire là...!

Christine habite La Champagne... au beau milieu du Jura!!... elle est pas belle la vie...??? © Radio France - Dominique Parreaux

Votre appareil photo et vos globules rouges ne vont pas en revenir... La Champagne, c'est comme sur la carte des vignobles: un bonheur qui commence dès l'Aube!

Les Hôpitaux, c'est aussi et bien évidemment une vie par delà les frontières...

.... En témoignent Jean-Pierre, un belge résidant en Suisse qu'on a évidemment croisé sur le parking d'un supermarché....

Jean-Pierre, immatriculé "CH" comme Courses aux Hôpitaux!! © Radio France - Dominique Parreaux

Les courses de part et d'autre de la frontière: mode d'emploi!

... comme David et Delphine, respectivement originaires de Villers-le-Lac et de Val-de-Ruz (vers Neuchâtel)... chez qui nous nous sommes invités pour un voyage tout en accent et saveurs, dans la culture franco-suisse... !

David et Delphine: un mariage franco-suisse, et depuis ça chambre... nuptiale... !! © Radio France - Dominique Parreaux

Petite leçon de parlé suisse conjugué au plus que "Parfait"... dégustation en prime!!

Et bientôt, parce que Les Hôpitaux Neufs vous réservent encore bien d'autres rencontres et découvertes, nous vous présenterons Marie, la factrice venue de Moselle...

Marie, aux Hôpitaux Neufs... ou quand l'amour fait très bien les choses! © Radio France - Dominique Parreaux

... mais aussi Vanessa Guillaume, depuis toujours sur les skis et maintenant présidente du Ski-Club, une institution....

Vanessa Guillaume, devant la noire toute blanche de la Renversée... © Radio France - Dominique Parreaux

... sans oublier une petite visite de l'église et de son intérieur classé...

C'est à l'intérieur que nous vous conduirons... pour mieux comprendre le pourquoi du comment du baroque © Radio France - Dominique Parreaux

... et de reprendre une petite dose de ce qui fait tant de bien!

La Champagne... un nabuchodonosor d'oxygène... © Radio France - Dominique Parreaux