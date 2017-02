Référence en matière de tourisme de découverte économique et de tourisme industriel, les Indus'3 Days reviennent à Gardanne et dans le Pays d'Aix et s'exportent jusqu'à la région de Martigues.

Pour la deuxième année consécutive, l'Office de Tourisme de Gardanne organise les Indus'3days et répond à la forte demande des visiteurs : visite d’industries, d’exploitations, d'entreprises ou encore de sites miniers. Durant quatre jours, de nombreuses entreprises ouvrent ainsi leurs portes aux visiteurs et leur permettent de découvrir le fonctionnement de ces sociétés généralement fermées au public.

Inscription obligatoire pour chaque visite sur le site de l'Office de Tourisme de Gardanne.

Visites du vendredi 3 mars 2017

9h30 : Bassins ouest du Port Euroméditerranéen de Marseille-Fos à Fos-sur-Mer

11h : Atelier Riederer à Gardanne

13h30 : Tuilerie Bossy à Gardanne

14h30 : Bassins est du Port Euroméditerranéen de Marseille-Fos à Marseille

à Gardanne 16h : Brasserie La Petite Aixoise à Saint-Cannat

Visites du samedi 4 mars 2017

9h et 13h30 : Parcours " de collines en forêts ", Fransylva 13 en partenariat avec Uniper à Gardanne

9h : Puits Yves Morandat à Gardanne

à Saint-Cannat 13h30 : Semag & Durance Granulats, carrière et centre de tri des déchets de Malespine

Visites du dimanche 5 mars 2017

9h : Puits Yves Morandat à Gardanne

de Gardanne 13h30 : Les ruches de Gardanne

Visites du lundi 6 mars 2017