Emission spéciale en direct de Groix sur France Bleu Breizh Izel, France Bleu Armorique et France 3 Bretagne coprésentée par Laurence Postic de France 3 Bretagne et Jérôme Lebreton de France Bleu Breizh Izel avec la complicité de Christine Zazial de France Bleu Armorique...

Emission spéciale en direct des quais de Port-Tudy en compagnie de nombreux invités dont :

Clarisse Lavanant et Dan Ar Braz auteurs, compositeurs et interprètes

Franck Moisan, chef du restaurant le 180°- Castel Clara à Belle-Ile-en-Mer

Lucien Gourong écrivain et conteur

Daniel et Christine Masson, maire de Molène et son épouse

Frédérique Le Goff gérant de la biscuiterie Ti Dudi Breizh sur l'île Groix

Une belle façon de commencer le festival en compagnie de Jean-Benoit Beven, coordinateur général du festival Les Insulaires.

Après l’île d’Yeu en 2011, Belle-Île-en-Mer en 2012, Molène et Ouessant en 2013, Hoëdic en 2015, l’île d’Aix en 2016, Bréhat en 2017, c’est Groix qui accueillera le festival Les Insulaires les 28, 29 et 30 septembre 2018. Le festival est ouvert à tous : petits et grands, îliens et continentaux, amis des îles, simples curieux… L’ensemble des animations proposées (concerts, spectacles, débats, expositions, projections de film…), ainsi que l’accès au village, SONT TOTALEMENT GRATUITS.

Le festival Les Insulaires a pour objectif de réunir chaque année les habitants des îles du Ponant pour trois jours de rencontre, de fête et d’échanges.

LES CONCERTS (GRATUITS)Des groupes insulaires, des têtes d’affiches, des rencontres inédites, des fanfares, des apéros-concerts… cette année encore, il y en aura pour tous les goûts ! Au total, plus d’une quinzaine de concerts gratuits seront proposés pendant les trois jours du festival, avec deux grands temps forts les vendredi et samedi soir. Après Yann Tiersen, Radio Elvis, Sansévérino ou encore Ours, en 2018, le festival a la chance d’accueillir les premières dates de tournée d’artistes de renom : Winston McAnuff & Fixi et Miossec !

VENDREDI 28/09 – Vibrez au son du monde !

WINSTON MCANUFF & FIXI ! – 21h52 Après une nomination aux Victoires de la Musique, leur tube «Garden of love» et près de 200 concerts dans le monde, le duo infernal franco-jamaïcain revient enfin cet automne en grande forme avec un nouvel album (Chapter Two Records / Wagram Music) et un nouveau spectacle dont la 1ère se fera à GROIX ! Ils nous embarqueront sur les routes jamaïcaines pour une transe aussi festive qu’engagée.

N’DIAZ – 20h32 Riche d’une solide expérience acquise dans les festoù-noz, les quatre complices bretons affirment leur conception de la transe avec une musique à danser ouverte sur le monde : Youn Kamm (Locmiquelic) que l’on retrouve aux côtés d’Ibrahim Maalouf, orientalise sa trompette aux parfums de Liban et de Turquie. Yann Le Corre s’est imprégné de forrò brésilien. Jérôme Kerihuel a perfectionné en Inde sa technique de percussions. Quant à Timothée Le Bour, son saxophone vibre comme un taragot roumain.

SAMEDI 29/09 – Résolument ROCK !

CHRISTOPHE MIOSSEC – 20h59 Tout juste deux ans après son album «Mammifères» et la sortie de son premier album live enregistré en octobre 2016 aux Bouffes du Nord, notre brestois préféré revient avec son onzième long format, le bien nommé «Les Rescapés ». Onzième album en 23 ans de carrière pour celui que ne se voyait pas vieillir dans ce «métier »… c’est plus que respectable, voire une incongruité pour certains ! 11 pépites à découvrir en exclusivité à Groix, 1ère escale de sa tournée automnale.

THE RED GOES BLACK – 23h01 Le rouge incandescent d’une soul volcanique et le noir rutilant de riffs au groove d’orfèvre ne suffisent en effet à expliquer cette brillante alchimie. Ici un blues nomade aux réverbs solaires, là des guitares de plomb imprimant le tempo d’une charge heavy-psyché, ici encore des escales modernes vers l’éthio-jazz, la soul de Memphis, le garage sixties ou le funk du bayou. C’est simple, le quatuor a tellement de (six-)cordes à son arc qu’il peut chasser, les yeux fermés, toute monotonie et tout conformisme de cet arsenal infiniment, puissamment rock’n’roll.

SÔNGE – 00H04 Concert organisé en partenariat avec MAPL : Tout le monde semble succomber à l’univers inclassable de SÔNGE. Ses concerts sont des voyages poétiques: une savane à perte de vue d’où s’échappe une mystérieuse mélopée africaine; une métropole la nuit, rythmée par le beat R&B 2.0; un enfer onirique où des concerts de gospel électronique seraient donnés. Entre émotions électroniques et R&B lunaire, la jeune SÔNGE invite l’auditeur à se perdre dans les brumes de son monde onirique où elle règne en impératrice soul, aidée de ses seules machines. Ses rêveries électroniques façonnent des mondes parallèles avec d’autres têtes couronnées de l’électronica sophistiquée, tel James Blake ou encore BANKS.

LES APEROS CONCERTS INSULAIRES : En version apéro concert ou en première partie, chaque édition du festival est l’occasion de mettre en avant les groupes de musique insulaires. Cette 7ème édition ne dérogera pas à la règle avec la présence de groupes venant de l’île d’Arz, de l’île d’Yeu et bien-sûr de Groix, comme Mask Ha Gazh, Moi and Co, les Renavits, Coldwater, Aligator’s Band, Soulfyahband et les Club Social Grek ! Les MeulMeuls, venus d’Hoëdic, sont quant à eux attendus de pieds fermes par les habitués du festival.

LE GRAND CHAPITEAU DU GRIPP :

LES FANFARES ! Le festival Les Insulaires ne serait pas tout à fait le même sans la participation des fanfares. Pour cette 7ème édition, les Chats-Thons de Groix seront mis à l’honneur, et l’île accueillera également la fanfare Zébaliz de Brest et les Panama Tongs de Nantes. On les retrouvera au Grand Chapiteau du Gripp, dans un espace spécialement dédié, ou au cours de déambulations sur le port et dans les rues de Groix.

LES ANIMATIONS ENFANTS ET SPECTACLES DE RUE ! Un espace entièrement réservé aux petits et aux jeunes festivaliers pour jouer, s’émerveiller, écouter, rire… Bref, pour profiter du festival à tous les âges !

LA BOUM – Samedi 29/09 à 16h05 : Une boum pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et danser sur du vrai bon son : « clubber » et se retrouver en famille sur une musique funky et entraînante en allant de Krs One, George Clinton en passant par Jackson Five et Kriss Kross jusqu’à bouger sur du Dabrye et Chromeo. Attendez-vous à lâcher prise : cette boum est une suite d’animations explosives pour faire bouger quel que soit son âge, le tout sur un air frais et groovy.

ZIP ZAP COMPAGNIE (Afrique du sud) – Samedi 29/09 à 17h28 : Depuis 25 ans, une amitié forte lie le groisillon Cédric Chauvaud « Chien Noir » et les fondateurs de l’école de cirque Zip Zap de Cape Town. Cette école a été fondée en 1992 à Cape Town par Brent et Laurence pour aider les jeunes sud-africains à créer un projet de coexistence pacifique, à travers les arts du cirque, entre les différentes communautés longtemps séparées par l’apartheid. Venus à Groix à l’occasion des 10 ans du Parcabout, ils prolongent leur séjour pour nous ravir les yeux de leurs acrobaties et cascades en tout genre, entre le bourg et le grand chapiteau !

LE VILLAGE DES ÎLES C’est le cœur du festival, un espace d’échanges, de rencontres, de discussions entre festivaliers. Chaque île du Ponant y occupe un stand sur lequel elle présente ses activités, ses espaces naturels, ses produits. On y trouve également un espace buvette-restauration et la grande scène de concert.

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS Non, les îles ne sont pas uniquement des zones de villégiatures estivales. Mis en place le samedi matin, le marché des producteurs est là pour rappeler qu’on produit aussi sur les îles : fromage de l’île d’Arz, escargots de Groix, saucisses de Molène, miel d’Ouessant, huitres de l’île d’Aix… Le marché des producteur accueillera également un espace baptisé « le coin des auteurs » sur lequel seront présentés différents ouvrages en lien avec les îles. NOUVEAUTE : l’association des îles du Ponant met en place sur le village des îles du Ponant un espace de 50m2 entièrement dédié aux adhérents de la marque «Savoir Faire des Îles du Ponant» afin de valoriser leur production.

LES DÉBATS Plus qu’un simple festival, Les Insulaires souhaitent servir de plateforme de réflexion et donner la parole aux habitants de îles du Ponant pour échanger sur l’avenir, débattre, exprimer des idées, présenter des projets… Conçus comme des causeries pendant lesquelles chacun est libre de prendre la parole, ces débats permettent de mieux comprendre la vie des îles et les enjeux auxquels elle sont confrontées au quotidien : enjeux humains, socioéconomiques et environnementaux.

1er débat, Vendredi 28, après-midi : A la découverte de l’île de Groix

: A la découverte de l’île de Groix 2ème débat, Samedi 29, matin : La santé dans les îles : un équilibre fragile

: La santé dans les îles : un équilibre fragile 3ème débat, Samedi 29, après-midi : Comment faire vivre une culture vivante à l’année sur les îles ?

LA COURSE DE GODILLE Un incontournable du festival ! Chaque édition des Insulaires donne lieu à des affrontements maritimes où se mélangent esprit sportif et bonne humeur. La compétition s’annonce rude cette année, car les groisillons sont réputés pour leur Championnat international de godille !

MAIS AUSSI… Difficile de tout dire sur cette programmation tant les animations sont nombreuses : visite guidée de l’île, œuvre plastique participative, spectacle de rue, concert des chorales, projection vidéo en partenariat avec le Festival International du Film Insulaire de Groix et France 3, le défilé du cercle celtique Barde Bleimor, le spectacle conté de Lucien Gourong, sans oublier le grand repas de clôture du dimanche midi qui sera cette année animé par le groupe Mask Ha Gazh.