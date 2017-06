Monumental cadeau pour le dernier Carré VIP : les Insus le 16 septembre au stade de France à gagner au 01.42.30.10.10

Plus qu'un événement, une occasion quasi unique de voir Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka, soit 3/4 de Téléphone sur la scène du Stade de France. le plus grand groupe de rock français, c'est presque partrimonial !