Les invités de France Bleu Alsace en direct de la Maison de l'Alsace

France Bleu Alsace et France Bleu Elsass vous donnent rendez-vous le vendredi 19 mai prochain, à la Maison de l’Alsace, Avenue des Champs-Elysées à Paris, une journée unique à vivre avec les Alsaciens qui font briller l’Alsace à Paris.

Lors de cette journée exceptionnelle du 19 mai à la Maison de l'Alsace à Paris, France Bleu Alsace aura l’honneur d’accueillir des invités prestigieux, le plaisir d’écouter et de partager ensemble des anecdotes croustillantes, la joie de faire des visites insolites et (re)tissera de vrais liens entre Paris et l’Alsace, qu’ils soient culturels, gastronomiques, artistiques ou historiques… Le détail du programme de la journée à retrouver ci-dessous.

6h-9h : La Matinale : infos, météo, trafic, jeux et invités

Informations (nationales et locales), météo, info trafic, musique, jeux

6h40 le Journal des Sports avec Thierry Omeyer qui joue au PSG Handball

qui joue au PSG Handball 6h50 Anne-Françoise Toussaint , responsable de la Boutique « Le Garde-manger », épicerie fine et alsacienne, 17 rue d’Aligre dans le 12ème

, responsable de la Boutique « Le Garde-manger », épicerie fine et alsacienne, 17 rue d’Aligre dans le 12ème 7h40 Frédéric Bierry, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin et ex-Maire de Schirmeck

Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin et ex-Maire de Schirmeck 8h30 le Collectif « Stammtisch - Alsace & Paris » avec Julien Bichon, pdt de l’association et Jean-Louis Debré

9h-10h : Les Experts

Echange avec des spécialistes en plateau et les auditeurs autour des questions assurance : Nicolas Gusdorf , PDG de MutuAide, Maurice Brom de Mondial Assistance, Denis Kessler , PDG de Scor et André Renaudin , Directeur Général AG2R la Mondiale .

, PDG de MutuAide, de Mondial Assistance, , PDG de Scor et , Directeur Général AG2R la Mondiale . Musique et jeux

10h-11h : La Cuisine, savoir-faire et gourmandise

Echange avec les Chefs en plateau et les auditeurs pour les recettes et astuces en cuisine autour des spécialités gastronomiques alsaciennes avec le Chef Pâtissier Christophe Felder et le Chef Cuisinier Sidney Rédel de l’Oiseau Blanc, restaurant de l’Hotel Peninsula à Paris

et le Chef Cuisinier de l’Oiseau Blanc, restaurant de l’Hotel Peninsula à Paris Musique, jeux

11h-12h : Le Grand Défi

Jeu : 5 candidats pour respectivement 5 quizz thématisés « l’Alsace à Paris »

Les invités : Bernard Kuentz , Directeur de la Maison de l’Alsace et Serge Brentrup , Chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine, architecte des Monuments et Bâtiments de France.

, Directeur de la Maison de l’Alsace et , Chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine, architecte des Monuments et Bâtiments de France. Musique

12h-13h : France Bleu Alsace Midi Ensemble, patrimoine, innovation et fiertés locales

Marc Lévy , Directeur d’Alsace Destination Tourisme, l’Alsace qui attire à chaque saison

, Directeur d’Alsace Destination Tourisme, l’Alsace qui attire à chaque saison L’Alsace qui innove et qui rayonne avec Dominique Formhals , Président du Directoire de la Maison de l’Alsace

, Président du Directoire de la Maison de l’Alsace L’Alsace attachée à ses traditions mais qui les « exporte » à Paris avec Isabelle Schoepfer, directrice de l’OLCA, l’Office pour la Langue et la Culture d'Alsace et Annette Striebig qui anime des ateliers mensuels à la Maison de l’Alsace

directrice de l’OLCA, l’Office pour la Langue et la Culture d'Alsace et qui anime des ateliers mensuels à la Maison de l’Alsace Musique et jeux

14h-16h : France Bleu Alsace et Vous, convivialité, musique et souvenirs

Emission musicale et conviviale, avec autour de la table, les chanteurs alsaciens Herbert Léonard et Valentin Stuff (qui participe en ce moment à l’émission The Voice), mais également le comédien Jean-Michel Tinivelli, (série Alice Nevers) né à Strasbourg. Antoine Westermann , chef étoilé du Drouant à Paris, originaire de Wissembourg. Michel Chemoire , descendant de Maurice Koechlin, ingénieur mulhousien.

et (qui participe en ce moment à l’émission The Voice), mais également le comédien (série Alice Nevers) né à Strasbourg. , chef étoilé du Drouant à Paris, originaire de Wissembourg. , descendant de Maurice Koechlin, ingénieur mulhousien. Musique

16h-19h : Ça vaut le détour, détente, humour, fiertés locales, culture et restos

A l’honneur dans cette émission : Cécile Cayol , responsable des publics, de la communication et des activités culturelles au Musée National Jean-Jacques Henner à Paris, le chanteur Claudio Capéo, originaire de Cernay et Jacques-Henri Strubel , le chef de « l’Alsacien, bar à Flammekueche » à Paris, Jean-Louis André , réalisateur du docu « Brasserie la Belle époque » sur France 3 Alsace.

, responsable des publics, de la communication et des activités culturelles au Musée National Jean-Jacques Henner à Paris, le chanteur originaire de Cernay et , le chef de « l’Alsacien, bar à Flammekueche » à Paris, , réalisateur du docu « Brasserie la Belle époque » sur France 3 Alsace. Musique et jeux

A 19h00, place au showcase privé de Claudio Capeo dans l'Espace évènementiel de la Maison de l’Alsace, soirée sur invitation uniquement. Invitations que vous pouvez gagner en écoutant la radio ou en jouant sur francebleu.fr. Concert privé suivi d'un cocktail dinatoire (sur invitation également).