Les invités de France Bleu Elsass en direct de la Maison de l'Alsace

France Bleu Alsace et France Bleu Elsass vous donnent rendez-vous le vendredi 19 mai prochain, à la Maison de l’Alsace, Avenue des Champs-Elysées à Paris, une journée unique à vivre avec les Alsaciens qui font briller l’Alsace à Paris.

Lors de cette journée exceptionnelle du 19 mai à la Maison de l'Alsace à Paris, France Bleu Elsass accueille des invités prestigieux de 7h à 13h, invités qui partageront leurs anecdotes, leurs souvenirs, leurs histoires sur la présence de l'Alsace dans la capitale… Le détail du programme de la journée à retrouver ci-dessous.

De 7h à 8h, c'est Huguette Dreikaus, notre humoriste alsacienne qui vous accompagne

De 8h à 8h30, Sylvie Debris, professeur, et fidèle auditrice parisienne de France Bleu Elsass

De 8h30 à 9h, nous recevons Jean-Yves Grenier, président de l'AGAL et François Masson, architecte et membre de l'AGAL (association générale d'Alsace et de Lorraine)

De 9h à 9h30, c'est Bernard Kuentz, directeur de la Maison de l'Alsace qui prend le micro

De 9h30 à 10h, Dominique Formhals, président de la Maison de l'Alsace, prend la suite

De 10h à 10h30, Robert Werner, ancien rédacteur en chef du journal de Jean-Pierre Pernaut, nous raconte l'histoire des brasseries et de l'école alsacienne

De 10h30 à 11h, nous invitons Jean-François Martin, comédien à Paris et en Alsace

De 11h à 11h30, Marc Lévy, directeur général d'Alsace Destination Tourisme

De 11h30 à 12h, Isabelle Schoepfer et Annette Weissenburger de l'OLCA (office pour la langue et la culture d'Alsace)

De 12h à 12h30, Sarah Ochsenbein, professeur du département de dialectologie de l'Unistra

De 13h30 à 13h, Marie Kuhlmann, écrivain, nous présente son nouveau livre "Carnets de mon père"

A 19h00, place au showcase privé de Claudio Capeo dans l'Espace évènementiel de la Maison de l’Alsace, soirée sur invitation uniquement. Invitations que vous pouvez gagner en écoutant la radio ou en jouant sur francebleu.fr. Concert privé suivi d'un cocktail dinatoire (sur invitation également).