Cette année encore, les 20 et 21 mai, la manifestation « les jardins à Septentrion » réunit une quarantaine d’exposants, de spécialistes en horticulture pour le temps d’un weekend festif familial et convivial dans un cadre d’exception en plein air au parc du château de Vert Bois à Bondues.

Les Jardins à Septentrion fêtent leur 11 ème édition les 20 et 21 mai 2017. Cette manifestation réunit une quarantaine d’exposants, le temps d’un week-end « expo-vente », festif et familial, dans un cadre d’exception, en plein air.

 Faites votre choix en toute confiance

Chez des professionnels de l’embellissement et de l’entretien des jardins.

 Venez prendre des conseils

Auprès des spécialistes des produits de soins et de bien-être, d’origine naturelle.

 Osez l’originalité et personnalisez votre jardin

Avec les créateurs de décorations artistiques, ils vous réservent leurs meilleures pièces.

 Imaginez votre jardin autrement

 Retrouvez l’âme (le charme) de la Fondation Prouvost

Grâce aux peintres & sculpteurs régionaux dont les œuvres jalonneront agréablement votre visite.

 Divertissez-vous et restaurez-vous en famille ou entre amis

Lors de votre visite, vous trouverez sur place de quoi vous régaler à l’heure du déjeuner ou du goûter, entre deux animations : visite du château du Septentrion, parcours d’accrobranches, promenade à dos de poneys…

Grâce à votre participation à notre exposition des 20 et 21 mai 2017, nous pourrons soutenir SOURIRES A FAIRE FACE : Créée par les Clubs Lions d’Amiens et avec l’aide du Club Lions de Wasquehal, l’Association « SOURIRES A FAIRE FACES », a pour but de soutenir et de participer à l’ambitieux projet du Professeur Bernard DEVAUCHELLE : la création du premier centre international de recherche et de formation dévolu à la chirurgie réparatrice faciale. L’Institut Faire Faces (IFF) concentrera les moyens humains et matériels susceptibles de répondre à sa triple vocation d’enseignement, de recherche et de communication. L’action des Lions permettra l’acquisition d’un robot laser de découpe osseuse, matériel totalement innovant dans le domaine chirurgical. Aider à la réalisation de cette ambition participera au développement de l’Institut Faire Faces, destiné à devenir l’un des points forts de la recherche médicale