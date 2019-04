Les jeunes ont de l'humour à la Penne sur Huveaune !

France Bleu Provence est partenaire du spectacle "Les jeunes ont de l'humour" le vendredi 19 avril à 19h30 à l'Espace de l'Huveaune organisé avec le soutient du service culturel de La Penne sur Huveaune.

Des jeunes Pennois, âgés de 8 à 18 ans, présentent leurs monologues comiques sur scène, après un stage et un accompagnement avec des professionnels du genre. Le stand up, nouvelle forme d’expression venue des banlieues (et dont Jamel Debbouze est le “pionnier”) explose en France depuis quelques années. Avec le service Jeunesse municipal, le service Culturel accueille cette nouvelle forme d’écriture humoristique, que les jeunes se sont appropriée, en leur offrant la possibilité de se produire sur scène, dans des conditions professionnelles.

Sans le moindre artifice, les comédiens se racontent sur scène, à travers des anecdotes, des observations du quotidien, de simples blagues ou des interactions avec le public. Dans le cadre d’un atelier de trois jours animé par la stand upper Gaëtan Matis, dix jeunes âgés de 8 à 18 ans, qui ont envie de s’initier à ce genre, auront pris le temps d’écrire un passage de 5 minutes chacun, et qu’ils auront la chance de jouer sur scène, devant les spectateurs, leurs familles, leurs amis, venus les écouter et rire de leurs histoires.

A VOIR EN FAMILLE

Durée : 1h15

Tout public à partir de 6 ans

Tarif unique : 5€

Billetterie en ligne sur sur cette page.