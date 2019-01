Les Jeux de société à l'honneur du Festival du jeu à Istres

France Bleu Provence est partenaire du Festival du Jeu à Istres les 26 et 27 Janvier 2019

Le festival du Jeu se tiendra à Istres le week end du 26 et 27 janvier 2019 à la halle polyvalente.

C’est dans un cadre ludique et festif de 1500 m² que vous êtes attendus pour découvrir de nombreux jeux de société. Tous les jeux sont mis gratuitement à votre disposition.

Une équipe de plus de 30 bénévoles passionnés seront présents pour vous accompagner dans les explications. Les jeux ont été sélectionné pour tous les goûts et tous les âges pour que vous puissiez apprécier ce moment en famille et entre amis.

Venez tester quelques jeux d’éditeurs différents. Une feuille de route vous sera remise afin d’évaluer les jeux essayés.

Les animateurs vous proposerons aussi quelques jeux primés dans le monde entier.

La société Istréenne Escape Mind vous proposera un espace où vous serez enfermés dans une pièce, vous aurez un certain temps pour accomplir votre mission. Amusez-vous et testez votre logique, votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe, dans ce jeu d’évasion grandeur nature.

Vous retrouverez également la ludothèque d'istres qui proposera entre autres un espace petite enfance, vous pourrez apprécier une compétition de rubik's cube de vitesse, des combats médiévaux, une buvette pour vous restaurer, des lots à gagner, et pleins d'autres surprises.

Entrée Libre

Le samedi de 10h à 20h

Le off (samedi) de 20h à 02h

Le dimanche de 10h à 18h

Infos Pratiques